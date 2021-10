Lepotica sezone na Anfieldu: Man. City se je dvakrat vrnil za remi

Tottenham po Muri boljši še od Aston Ville

Po prvem polčasu golov na Anfieldu ni bilo, Manchester City pa je povsem zasenčil Liverpool. A v drugem polčasu je bila zgodba drugačna: Liverpoolčani so napadali in povedli prek, ki mu je z lepim prodorom asistiral. Tekmo prekrasnih zadetkov sta nadaljevalaz izenačujočim golom in Salah, ki se je mojstrsko otresel čuvajev in s slabšo desnico povedel rdeče v novo vodstvo. Todaje manj kot deset minut pred iztekom rednega dela s strelom z roba kazenskega prostora, ki se je odbil od domačega nogometaša, vnovič poravnal izid. City je pritiskal do konca dvoboja, a najlepšo priložnost za zmago je zapravil, ki je okleval pred praznim golom, njegov strel pa so gostje v zadnjem hipu blokirali.Tako na vrhu prvenstvene razpredelnice oba kluba zaostajata za Chelseajem, ki je v soboto ugnal Southampton s 3:1. Sijajen obračun se je povsem razživel v drugem polčasu, v katerem so padli vsi zadetki. Najprej je v 59. minuti Salah odlično preigralin lepo podal proti Maneju, ta pa je z diagonalnim strelom premagalv vratih meščanov. Izenačil je Foden deset minut kasneje, ko je z levico zadel precej z leve strani od vrat Alissona Beckerja. Salah je v 76. minuti postregel z mojstrovino, ko je sprva preigraval na robu kazenskega prostora, se sprehodil vanj, preigral še enega gostujočega branilca in natančno s slabšo nogo, desnico, zadel od Edersonove desne vratnice. Toda veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je strel De Bruyneja v 81. minuti nesrečno v gol preusmeril branilec. Do konca se izid ni spremenil, četudi so bili rdeči bližje zmagi, a je odločilno v 87. minuti po streluproti praznim vratom posredovalNa vrhu je tako ostal ostal Chelsea, ki ima 16 točk. Drugi je Liverpool s 15, Manchester City sledi s 14. Prav toliko točk imajo še Manchester United, Everton in Brighton. Na preostalih nedeljskih tekmah je Tottenham z 2:1 ugnal Aston Villo, novinec Brentford pa je bil boljši od West Hama prav tako z 2:1. Obračun med Crystal Palaceom in Leicestrom se je končal z 2:2. Za Tottenham je v 27. minuti vodilni zadetek dosegel vezist, ki ob visoki zmagi nad Muro v konferenčni ligi s 5:1 ni sodeloval, po izenačenjuv 67. minuti pa so Spursi zmago, ki je pomembna tudi za prihodnost trenerja, slavili po zaslugi avtogolaiz 71. minute.Že v soboto je Chelsea ugnal Southampton s 3:1, Manchester United in Everton pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Do zmag sta prišla še Leeds in Wolverhampton. Prvi je z 1:0 ugnal Watford, ki je v nedeljo odpustil trenerja, s katerim so se sršeni vrnili med elito, drugi pa je bil boljši od Newcastla (2:1). Tekmi med Brightonom in Arsenalom ter Burnleyjem in Norwichem sta se končali brez zadetkov.Angleško prvenstvo se bo nadaljevalo 16. oktobra po reprezentančnem ciklu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto.