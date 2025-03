Lesarji iz Bilčovsa niso občutljivi na barvo dresov

V Bilčovsu (Ludmannsdorf) na avstrijskem Koroškem so nogometni klub ustanovili leta 1968, glavni pobudnik je bil Franz Gasser, starosta lesnopredelovalne industrije v teh krajih, ki se je poslovil januarja letos v 98. letu starosti. Tesarsko podjetje, ki ga zdaj vodi njegov vnuk Fabian Franz, od prvega dne kot glavni sponzor podpira nogometaše. Utrip društva, kjer gojijo še tenis, namizni tenis in kegljanje na ledu, je predstavil vodja nogometne sekcije Roman Weber.

Roman Weber je vodja nogometne sekcije v Bilčovsu. FOTO: stefanreichmann.com

Člansko moštvo Bilčovsa tekmuje v vzhodni skupini koroške podlige, kamor se je vrnilo lani po enoletni pustolovščini v razredu nižje. »Od konca 80. let smo bili stalni član podlige, nato pa smo leta 2023 izpadli v prvi amaterski razred. Vrnili smo se ekspresno po le eni sezoni. Na zadnji tekmi z Oberglanom, ki je odločala o napredovanju, se je na našem štadionu zbralo kar 1700 ljudi, kar je rekorden obisk v klubski zgodovini. To je bila res velika veselica. Morate upoštevati, da ima naša občina okoli 1800 prebivalcev. Običajno imamo 150 gledalcev, na sosedskih derbijih s Selami, Borovljami in Šmihelom pa do 400,« z navdušenjem pripoveduje Roman Weber, ki je član kluba od otroštva. Pri 36 letih je sklenil aktivno igralsko kariero, odtlej rekreativno igra v ekipi veteranov, a je v tej sezoni pri 42 letih celo petkrat stopil na igrišče z rezervne klopi, saj je trenerju Wolfgangu Eberhardu primanjkovalo igralcev.

Moštvo Bilčovsa se letos bori za obstanek v koroški podligi, v prihodnje želi krojiti vrh v tem tekmovanju. FOTO: stefanreichmann.com

»Po jesenskem delu sezone smo pri dnu lestvice, trenutno smo na 14. mestu med 16 klubi, a se ne bojimo izpada, saj bo nazadovalo le zadnjeuvrščeno moštvo. V prihodnje načrtujemo rezultatski vzpon. Če bomo sestavili dovolj kakovostno moštvo za uvrstitev v koroško ligo, se ne bomo branili napredovanja. To tekmovanje je tudi naš doseg v organizacijskem in denarnem pogledu,« pojasni Weber. »V prvem moštvu imamo šest domačih fantov, ki predstavljajo jedro zasedbe, drugi so iz okoliških krajev, trije prihajajo na treninge in tekme iz Slovenije; to so Marko Gajić, Elvedin Agović in Luka Iličić. V sezoni 2023/24 je v našem dresu blestel Jure Škafar, ki je dosegel kar 57 golov na 29 tekmah. Žal si je na zadnji prvenstveni tekmi huje poškodoval koleno, tako da je njegova nadaljnja kariera vprašljiva, saj je star 34 let,« obžaluje sogovornik, ki z veseljem poudari, da imajo v klubu, v katerem se prepletata slovenski in nemški jezik, odlično ozračje.

Jure Škafar je v prejšnji sezoni blestel s 57 goli na 29 tekmah. FOTO: stefanreichmann.com

Člani se pripravljajo tudi v Novi Gorici

Tako kot v drugih kolektivih iz manjših krajev tudi v Bilčovsu primanjkuje mladih nogometašev. »S klubom iz sosednje občine Bistrica v Rožu imamo okoli 90 fantov v selekcijah od U-7 do U-15. Zgledno sodelujemo, žal pa občutimo primanjkljaj igralcev, starih 16 in 17 let. Računamo, da bomo v prihodnjih letih zapolnili starostno piramido. Hvaležni smo, da odlično sodelujemo z občino, ki je med drugim pristojna za vzdrževanje naših dveh igrišč z naravno travo. V hladnejših mesecih uporabljamo tudi umetno igrišče v Celovcu, članska zasedba pa že 15 let zapored pred spomladanskim delom prvenstva preživi nekaj dni na pripravah v Novi Gorici in okolici,« pojasni Weber.

FOTO: stefanreichmann.com

Upravni odbor društva vodi predsednica Christine Gaschler-Andreasch, skupaj s sodelavci, pokrovitelji in občino si prizadevajo za letni proračun v višini 50.000 evrov, kar jim omogoča nemoteno delovanje. »Prvi septembrski konec tedna je pri nas osrednji dogodek tradicionalni praznik krompirja, ki ga obišče 1500 ljudi in več. Pri izvedbi odmevne prireditve občini pomagajo vsa domača društva, kar nas še bolj poveže, del izkupička pa gre tudi za naše delovanje,« je razložil Roman Weber in razkril še eno veliko zanimivost kluba iz kraja med Vrbskim jezerom in reko Dravo, s katero se morda lahko pohvalijo celo kot edini nogometni klub na svetu: »Nimamo stalne barve dresov, vsaki dve ali tri sezone menjamo opremo, pri nabavi pa nismo občutljivi na barve. V prejšnji sezoni smo bili črno-beli, prej rdeči in modri, zamenjali smo že precej barv, s tem se sploh ne obremenjujemo.«