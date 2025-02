Pod Košuto rastejo mednarodni športni asi

V nadaljevanju preberite.

Pred 65 leti je župnik Ivan Matko v vasici Sele (Zell) na avstrijskem Koroškem ustanovil smučarsko društvo, ki se je kmalu razširilo z drugimi športnimi panogami. Na severni strani Karavank, 950 metrov nad morjem, je pozneje zaživela tudi nogometna sekcija, ki je prve tekme igrala v dolini, na štadionu v Borovljah (Ferlach), pred 50 leti pa so na planoti dobili stadion pod Košuto. Od takrat Sele predstavljajo enega izmed stebrov slovenskega nogometa v Avstriji, nastopajo v koroški podligi (Unterliga Ost).

Vodja nogometne sekcije Florijan Dovjak je igralsko kariero v domačem klubu potegnil še po 40. letu starosti, zaradi družinskih in službenih obveznosti se je potem nekoliko umaknil, v odbor se je vrnil, ko je tudi sina prevzel nogomet. »V naši mali skupnosti smo zelo povezani, pa ne samo prek športa. V Selah je okoli 550 prebivalcev, kar 95 odstotkov nas je slovensko govorečih in vsi se izrečemo, da je slovenščina naš materni jezik. Tu bi poudaril, da smo v društvu edinstveni tudi po tem, da imamo kulturno sekcijo. To priča o širini našega delovanja,« ponosno razkrije Dovjak.

Nogometaši vadijo in igrajo v čudovitih razmerah. Štadion pod Košuto je z okoliško naravno kuliso prava paša za oči in hrana za dušo, spremljevalna objekta lepo dopolnjujeta funkcionalnost športnega centra, kjer je tudi drsališče.