En, dva, SAK. Le naprej, gole dej!

V nadaljevanju preberite.

Zdravko Inzko (to ni nihče drug kot znani diplomat Valentin Inzko) je leta 1970 prodal svoj osebni avtomobil, da je lahko registriral SAK – Slovenski atletski klub iz Celovca kot nogometni kolektiv pri avstrijski nogometni zvezi. Miha Zablatnik in Joško Wrolich sta bila še dva od ustanoviteljev ponosa koroških Slovencev, ki je z nogometom rušil ideološke in nacionalistične predsodke. Po desetletjih brezdomstva in bojev z nenaklonjene avstrijsko politiko je SAK zrasel v največji nogometni klub na Koroškem, čeprav danes tekmuje v 4. ligi.

Marko Wieser, predsednik nogometašev kluba SAK, je v športnem parku Welzenegg s ponosom razkazal objekte, kjer domujejo športni promotorji slovenstva v celotni Avstriji, ne le na Koroškem. »Od vsega začetka je naše glavno poslanstvo, da združimo najboljše slovensko govoreče nogometaše na avstrijskem Koroškem in koordiniramo športno dejavnost slovenske mladine v Avstriji. Z našimi uspehi želimo pokazati, da tukaj živi slovenska narodna skupnost, ki ima v teh krajih svoje korenine že stoletja,« je na začetku poudaril prvi mož celovškega kluba, ki je po dolgem obdobju brez lastnega doma zaradi nenaklonjene vladne politike šele leta 2013 prišel do lastnega športnega parka z dvema igriščema v eni od celovških četrti. Zelenici z naravno in umetno travo imata razsvetljavo, v prostornem osrednjem objektu je več slačilnic, fitnes s savno in drugi funkcionalni postori, zraven je klubski bar, ki je odprt vsak dan.