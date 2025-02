Pod Peco srčno igrajo za veliko športno družino

Pred 55 leti so se Slovenci v Šmihelu pri Pliberku odločili ustanoviti nogometni klub z namenom, da bi postal športni ponos simpatičnega kraja pod Peco na avstrijskem Koroškem. Leto pozneje se je nogometu zapisal tudi naš sogovornik Stanko Blažej, po igralski karieri pa je pred 35 leti postal vestni blagajnik, ki ne glede na ambicije nikoli ni dovolil, da bi klub zapadel v rdeče številke. ASKÖ Šmihel spomladanski del sezone pričakuje na vrhu lestvice v ligi Klasse 1, ki predstavlja šesti kakovostni razred avstrijskega nogometa.

Nogometna družina iz Šmihela je bila iz leta v leto številčnejša, po prvem desetletju delovanja so se že preselili na današnjo lokacijo. V prostranem športnem centru so doma še teniški igralci, športni plezalci, hokejisti in kegljači na ledu (ne gre za kerling), v zgornjem nadstropju dvorane so na programu vodena telovadba, joga in druga rekreacija, spodaj je pozimi na ledeni ploskvi tudi polno drsalcev. Naključje je hotelo, da se je Šmihel v začetku 90. let osamosvojil podobno kot matična država. Potem ko je bil prej zaselek Pliberka, je postal samostojna občina. To je sprožilo nove športne naložbe.