V Globasnici zorijo domači fantje za nove uspehe

Občina Globasnica leži med Podjunsko dolino in Karavankami, slaba polovica od 1600 prebivalcev je slovensko govorečih. Tamkajšnji nogometni klub predstavlja enega izmed slovenskih športnih trdnjav na avstrijskem Koroškem, čeprav v tem kolektivu živijo dvojezičnost, novi rodovi so presegli ideološka in nacionalistična trenja tako na igrišču kot zunaj njega.

Daniel Fratschko je z veseljem razkazal čudovit športni objekt v domačem kraju, ki so ga odprli leta 2008, deluje pa, kot da so slavnostni trak prerezali prejšnji teden. »Zelo hvaležni smo za ta objekt, na katerega smo čakali zelo dolgo. Starejši kolega, dolgoletni funkcionar kluba Harrich Simon nam je pripovedoval, koliko časa, energije in pogajanj je bilo potrebnih, da smo prišli do novega športnega centra. V primerjavi s sosednjimi vasmi, ki so večje, se resnično lahko pohvalimo z izjemno infrastrukturo. Gradnja se je začela leta 2006, končala pa junija 2008. Glavno igrišče ima umetno travo in tu lahko vadimo tudi pozimi, na pomožnem igrišču pa je umetna trava. Lastnik objekta je občina, ki nam ne zaračunava najemnine, naša obveznost je upravljanje in vzdrževanje objekta. Pa nam občina pomaga tudi pri tem,« s hvaležnostjo razkrije vsestranski Fratschko, ki je igralec, pomočnik trenerja članske ekipe in vodja mlajših selekcij.