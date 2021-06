Letali s taktičnimi nasveti preleteli bazi Angležev in Nizozemcev

Pripravljalni bazi angleške in nizozemske nogometne reprezentance sta pred prvima tekmama omenjenih reprezentanc na euru 2020 preleteli letali s posebnimi transparenti. St George's Park v okolici Birminghama, kjer že zadnjih nekaj let domuje angleška reprezentanca, je preletelo letalo, ki je za seboj vleklo napis "večina golov #CRO (Hrvaške, op. a.) pade z levega boka". Selektor Gareth Southgate je bil sicer na udaru kritik zaradi svoje poteze, da v ekipo 26 nogometašev za euro 2020 uvrsti kar štiri desne bočne branilce. Anglija se bo v nedeljo ob 15. uri pomerila s Hrvaško na domačem Wembleyju.



Že nekaj ur prej v soboto si je lahko navodila z neba prebral tudi Frank de Boer. Nekdanji trener Atlanta Uniteda je v domovini pod drobnogledom zaradi sistema 5-3-2, s katerim se je Nizozemska predstavila na zadnjih pripravljalnih tekmah, kar je seveda precejšen odmik od izročila legendarnega Johana Cruyffa, ki je največje uspehe požel s »totalnim« nogometom in postavitvijo 4-3-3.



»Frank, preprosto igraj 4-3-3,« je pisalo na letečem transparentu, ki je preletel bazo nizozemske izbrane vrste v Zeistu. Vse skupaj se je zgodilo med treningom, ESPN pa je poročal, da so se številni nogometaši in člani osebja reprezentance začeli smejati. Treniral naj bi tudi poškodovani branilec Matthijs de Ligt. Nizozemci so v omenjeni postavitvi s petimi branilci igrali že oktobra proti Italiji, nato pa tudi na obeh pripravljalnih tekmah pred eurom 2020, ko so remizirali s Škotsko (2:0) in nazadnje premagali Gruzijo (3:0).

Pritisk tudi s strani kapetana

De Boer je takrat ocenil, da je to najboljši sistem za igralce, ki jih Nizozemska v tem trenutku premore. Kapetan Georginio Wijnaldum je sicer v pogovoru za Voetbal International odkrito priznal, da mu ustreza »klasična« postavitev

.

»Poglejte, moje srce je predano 4-3-3 in temu, da sem v napadalni vlogi,« je dejal Wijnaldum, ki se bo po koncu sodelovanja z Liverpoolom v naslednji sezoni pridružil Paris Saint-Germainu. Povezovali so ga sicer tudi z Barcelono, kjer je Cruyff s svojo nogometno filozofijo zapustil še posebej velik pečat.



»Dobro nam je šlo pod (bivšim selektorjem in trenutnim trenerjem Barcelone, Ronaldom, op. a.) Koemanom, a tudi mislim, da je bilo veliko odvisno od Frenkieja de Jonga. Nič nimam proti 3-5-2 ali 5-3-2. Tudi v teh primerih je mesto zame, a je potrebne veliko moči, da vedno prideš zraven. Pogrešaš dodatnega napadalca, ki mora biti v tem primeru vezist. A ne gre zame, gre za to, kaj je potrebno, da pridemo do rezultata,« je dodal Wijnaldum.



Nizozemce v Amsterdamu v nedeljo (ob 21.00) čaka spopad z Ukrajino, po kar šestletni odsotnosti z velikih turnirjev pa bo De Boer z varovanci gotovo pod hudim pritiskom.





Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: