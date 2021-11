Leto dni do mundiala številna vprašanja

Potem ko je Katar pred 11 leti pridobil organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva, je ta odločitev dvignila veliko prahu. Ta se dviguje še danes, četudi bojkota mundiala ni v načrtu. Dvanajst mesecev pred začetkom SP, 21. novembra 2022, je katarska prestolnica Doha posejana s cestnimi deli in gradbišči, ki povzročajo kaos njenim prebivalcem.

Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze Joseph Blatter je ob razglasitvi Katarja kot organizatorja mundiala 2022 zmogel le skromen nasmešek, ko je ta premagal favorizirane ZDA.

Prihaja prvi zimski mundial

Na turnir so se od favoriziranih reprezentanc že uvrstile Anglija, Nemčija, Francija, Španija ter ob gostitelju tudi Brazilija in Argentina, evropska prvakinja Italija mora v dodatne kvalifikacije, vendar je organizacija turnirja decembra – tradicionalen poletni termin zaradi visokih temperatur v tej zalivski državi ni primeren – ves čas veljala za kontroverzno odločitev.

Vroče poletne temperature so prisilile Katar in Fifo v organizacijo prvega zimskega mundiala (od 21. novembra do 18. decembra), tako da ekipe ne bodo imele sklepnih priprav, po prvenstvu pa tudi ne veliko počitka. Za nameček se pojavljajo še protesti zaradi teptanja človekovih pravic in nehumanega ravnanja z delavci na gradbiščih.

Denar kupuje ugled Katarja v svetu

Katar si zato naklonjenost v nogometnem svetu kupuje zlasti z velikimi tujimi investicijami; najbolj vidni sta lastništvo francoskega PSG, pri katerem igrajo superzvezdniki Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, ter sponzorstvo katalonskega nogometnega kluba Barcelone, ter z organizacijo velikih tekmovanj.

Leta 2019 je Katar gostil SP v atletiki, v nedeljo sledi še premierna dirka formule 1 - natanko leto dni pred začetkom mundiala. A vendar je nogometno SP z 1,2 milijona navijači znatno večji izziv.