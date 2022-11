Leto želijo končati z nadaljevanjem dobrega vtisa

Slovenska nogometna reprezentanca bo šla na pot danes popoldne, želja pa je nadaljevati pozitiven vtis in izkoristiti čas pred marčnim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. V nedeljo jo čaka še obračun v Stožicah s Črno goro.

»Gre za čas, ki ga poskušamo najbolje izkoristiti, saj ga ni veliko, kar zadeva treninge in prijateljske tekme pred kvalifikacijami za EP 2024. Smo pa osredotočeni na prihajajoči tekmi in ju bomo poskušali odigrati na najvišji ravni,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal selektor Matjaž Kek.

Dodal je, da bodo mogoče poskusili odigrati malce drugače kot običajno in razdelili minute med več nogometašev. O kakovosti tekmecev je povedal, da je vse bolj ali manj znano. »Imajo zelo hitre igralce, hitro tranzicijo in visoko pritiskajo,« je o Romunih povedal selektor.

»Upam, da bosta tekmi prišli prav za začetek novih kvalifikacij. Zelo sem vesel odziva fantov. Mislim, da je ta skupina igralcev skozi pripravljalne tekme in ligo narodov dokazala, da je zaupanja vredna. Seveda pa pogledujemo tudi proti mlajšim selekcijam in komu, ki si z dobrimi igrami zasluži pozornost,« je nadaljeval selektor.

Kek: Igralci se morajo zavedati, da so sposobni več

O samih igralcih je dejal, da se morajo zavedati, da so sposobni še več, in da so dobro reagirali po slabšem obdobju in kritikah. »Nismo tako neumni, da se ne bi zavedali, da nismo bili na pravi ravni. Pri tem moraš reagirati in mi smo to naredili,« je poudaril.

Dodal je, da so analize pokazale, da je ta ekipa sposobna igrati še bolje ter da je cilj sploh na uradnih tekmah vedno pozitiven izid. Ta bi tudi tokrat pomenil vstop v nove kvalifikacije ob dobrem ozračju.

Kek se je sicer dotaknil tudi bližnjega svetovnega prvenstva v Katarju in dejal, da bo navijal tako za Hrvaško kot Srbijo, ob glavnih favoritih, kot je Brazilija, pa je izpostavil tudi Urugvajce.

Napadalec Andraž Šporar je glede SP dejal, da bi si osebno želel zmago Portugalske zaradi vsega, kar se dogaja okrog Cristiana Ronalda. »Je pa težko reči, kdo je glavni favorit ob toliko odličnih reprezentancah.«

Kar zadeva tekmo z Romuni, je dejal, da bi radi predvsem nadaljevali niz z zadnjih tekem. »Zagotovo pa gremo v Cluj iztržit dober izid,« je dejal Šporar in nadaljeval, da hočejo ta cikel končati z dvema zmagama in nadgradnjo dobrega, kar so naredili v zadnjem obdobju v ligi narodov, saj bi s tem dobro formo prenesli v prihodnje naloge.

Slovenije tako kot Romunije ne bo v Katarju, je pa slednja na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 53. mestu, torej deset mest višje od Slovencev. Z Romuni so se Slovenci nazadnje merili leta 2012 na prijateljski tekmi, takrat je zmagala Slovenija s 4:3. Sicer pa ima Slovenija proti Romuniji še tri poraze, tri remije in zmago.