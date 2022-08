Levinje so si dale duška

Angleške nogometašice so si dale duška, potem ko so v finalu evropskega prvenstva na svojem Wembleyju po podaljšku premagale Nemčijo in v tretjem poskusu prvič osvojile naslov najboljših na stari celini.

Na družbenih omrežjih so objavile prizore veselja iz slačilnice, kjer so uprizorile disko ples in se polivale s pivom. Na novinarsko konferenco so priplesale in ob tem pele »It's Coming Home.«

Vsa Anglija je navdušena nad njihovim podvigom, rajanje navijačev se je zavleklo dolgo v noč. Kolajne jim je ob spremstvu predsednika Uefe Aleksandra Čeferina podelil princ William. Levinjam je čestitala tudi njegova babica, kraljica Elizabeta II.

»To je velik dosežek za celotno ekipo. Osvojitev naslova presega športne okvirje, ste vzor in navdih vsem dekletom in ženskam ter prihodnjim generacijam,« je med drugim zapisala monarhinja.

Ekipa nizozemske selektorice Sarine Wiegman je na EP dosegla 24 golov in prejela samo dva. Finale pred 87.000 gledalci je z golom za 2:1 v 110. minuti odločila Chloe Kelly.