Lionel Messi in Argentina imata vozovnico za Katar

Južnoameriški reprezentančni clasico v San Juanu med Argentino in Brazilijo ni prinesel golov, toda potrdil uvrstitev Argentine na svetovno prvenstvo v Katarju. Nogometni spektakel je minil brez rahlo poškodovanega Neymarja, a z Lionelom Messijem, in dolgočasno predstavo. Brazilija in Argentina sta tudi po trinajstih tekmah še neporažena.

Kljub prijateljskemu razpletu ni manjkalo običajnih trdih dvobojev. Po enem od njih bi moral biti Argentinec Otamendi zaradi udarca s komolcem v kazenskem prostoru izključen, obrambno izredni disciplinirani Brazilci pa nagrajeni z enajstmetrovko.

Najlepšo priložnost za goste je zapravil Vinicius jr., ki je izvedel tudi potezo tekmo, ko se je tekmeca ob kotni črti otresel s preigravanjem preko glave. V špansko govorečem svetu takšnemu preigravanju pravijo »Lambretta«, v angleško pa »Rainbow Flick«.

V drugih današnjih tekmah je Ekvador z zmago v Čilu naredil velik korak proti SP in se otresel enega tekmeca. Kolumbija in Paragvaj sta se razšla brez golov. Bolivija je že včeraj presenetljivo visoko premagala Urugvaj s 3:0, Peru pa je bil uspešen v Venezueli z 2:1.

Na SP se neposredno uvrstijo štirje najboljši, peti gre v dodatne kvalifikacije.

Vrstni red po 13. tekmah (od 18): Brazilija 35, Argentina 29, Ekvador 23, Kolumbija in Peru po 17, Čile in Urugvaj po 16, Bolivija 15, Paragvaj 13, Venezuela 7.