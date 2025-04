Lionel Messi je edini, ki žogo lahko brcne v glavo

Prvi vratar Barcelone, 32-letni Marc-Andre ter Stegen, ki ga v času njegove rehabilitacije zelo uspešno nadomešča dve leti starejši Poljak Wojciech Szczesny, je v priljubljenem nemškem nogometnem podkastu »Kosilnica« odkrito govoril o tem, v kakšnih odnosih je bil z Lionelom Messijem.

»On je edini igralec, ki ti lahko, če hoče, žogo brcne v glavo. Drugi bi zadevali karkoli, a le on ima sposobnost zadeti tarčo,« je bil slikovit Nemec, ki je priznal, da z Argentincem nista bila vselej prijatelja.

»Bila so obdobja, ko med nama ni bilo prijaznosti. On je bil jezen name, jaz nanj. Ampak ne v smislu, da sva vlekla zamere. Bili so posebni trenutki, ker je poseben mož. Motivira ga veliko stvari, ki jih drugi ne vidimo,« je bil ter Stegen eden od tistih, ki je imel avtoriteto tudi pri Messiju. A je poudaril, kako močan je bil njegov vpliv v slačilnici.

Lionel Messi (desno) je imel velikoa vtoriteto v slačilnici Barcelone. FOTO: Javier Barbancho/Reuters

»Ni bil glasen, ni govoril veliko, a ko je nekaj rekel, smo ga poslušali.« Dvaintridesetletni vratar iz Mönchengladbacha je bil jasen tudi o Messijevi virtuoznosti.

»Impresiven je, igra z lahkotnostjo, ki je nikoli več ne bomo videli. O tem sem 100-odstotno prepričan. Če želi nekoga osmešiti, ga zlahka, ali s podajo ali s preigravanjem. Rekli bodo, da je to nemogoče. Jaz sem to velikokrat doživel in sem vesel, da sem bil njegov soigralec in ne tekmec,« je zaokrožil vratar, ki je z Barcelono osvojil ligo prvakov leta 2015.