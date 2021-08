Lionel Messi: Najprej bo čudno, na koncu pa se boste tega navadili

Lionel Messi ni mogel zadrževati solz. FOTO: Pau Barrena/AFP



PSG je ena od možnosti

Navijači pred štadionom Camp Nou. FOTO: Pau Barrena/AFP



»Res sem želel ostati, a nisem mogel. Vse ostalo je laž.«

V dolgi koloni ljudi, ki pred štadionom Camp Nou običajno navdušeno pozdravi prihod nogometašev na tekmo, je bilo vzdušje tokrat drugačno. Na tisoče navijačev Barcelone je v skoraj pogrebni tišini čakalo, da se na poslednjo novinarsko konferenco v katalonski metropoli pripelje Lionel Messi.Ker je vhodov na sloviti štadion več, se je argentinskemu zvezdniku uspelo izogniti masi ljudi. A na odru pred zbranimi soigralci, nekaterimi klubskimi legendami, družino in mediji skrivalnic ni bilo.kljub drugačnim željam ni uspel skleniti nove pogodbe z Barcelono in (p)ostaja prost igralec.Pred očmi svetovne javnosti je dokončno potrdil, da se je končalo 21-letno popotovanje, ki je bilo daleč najtrofejnejše v klubski zgodovini. Argentinec je, ko je prišel na oder, že pred prvimi besedami zajokal, robček pa mu je iz prve vrste v družbi treh sinov podala žena»Ne vem, če bom lahko govoril,« je uspel izdaviti Messi. »V zadnjih dneh sem veliko razmišljal o tem, kaj bi rekel, a se res ne morem spomniti ničesar. Zelo mi je težko, na to nisem pripravljen,« je nadaljeval argentinski as, ki je v Kataloniji dvignil kar 35 trofej. Vse so mu včeraj delale družbo na odru.»Po 21 letih zdaj odhajam z ženo in mojimi tremi majhnimi katalonskimi Argentinci. Otrokom sem obljubil, da odhajamo le za nekaj časa in da se bomo po nekaj letih vrnili, saj je to naš dom. Zgodilo se je veliko lepih, a tudi slabih stvari. Vse to mi je pomagalo napredovati,« je nadaljeval 34-letni nogometaš.Zatrdil je, da je pristal na 50-odstotno znižanje plače in da je skupaj s predsednikommenil, da težav s pravili La Lige ne bo. Toda Barceloni se je zalomilo, Laporta pa bo moral v prihodnjih tednih odgovarjati še na mnoga težka vprašanja, potem ko je soboto preživel ob sestankovanju s kolegoma superligašemain»Nikoli si nisem predstavljal takšnega slovesa. Predstavljal sem si ljudi, igrišče, zadnje vzklike. A tako mora biti, še enkrat bi rad povedal, da sem zelo hvaležen za ljubezen, ki so mi jo vedno izkazovali ljudje,« je povedal Messi, ki so ga ob dolgem aplavzu, sploh ko so zbrani vstali s svojih sedežev in mu začeli vzklikati besede podpore, spet premagala čustva.Glede načrtov za prihodnost ni povedal veliko. Priznal je, da je PSG ena od možnosti, a da ima ponudb veliko. Spomnil se je tudi lanskega poletja, ko je zahteval, da mu klub dovoli oditi. »Res sem želel ostati. Lani si tega nisem želel in to sem tudi povedal. Letos sem želel ostati, a nisem mogel. Vse ostalo je laž,« je nadaljeval Messi. Potrdil je tudi, da je po nekaj zaporednih neuspehih v ligi prvakov najelitnejše evropsko tekmovanje zanj posebna motivacija. Kot najljubši trenutek v karieri je izbral svoj debi. Meni, da ima njegova zdaj bivša ekipa dovolj kakovosti za nove uspehe, čeprav bo gledati Barcelono brez Messija precej čudno.»Barcelona je med najboljšimi ekipami na svetu. Igralci pridejo in grejo, in kot je rekel Laporta – nihče ni večji od kluba. Ljudje se bodo navadili. Najprej bo čudno, na koncu pa se bodo tega navadili, tako kot vsega,« je še dejal v slovo sloviti argentinski nogometaš.