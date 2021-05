Lionel Messi pred derbijem pripravil piknik šampionov

Prvi zvezdnik Barcelone Lionel Messi je prevzel vajeti moštva v svoje roke. Pred odločilno prvenstveno nogometno tekmo, sobotnim derbijem proti vodilnim Atleticom, za katerim zaostaja dve točki, na Camp Nou je v sedem milijonov evrov vredni družinski rezidenci v mestnem predelu Castelldefels pripravil žar zabavo za soigralce in njihove srčne izbranke.



Messijeva poteza, da poveže moštvo, je navdušila navijače. Vzdušje je bilo odlično, saj je odmevalo »šampioni, šampioni«.



Običajno Barcelonini nogometaši pred derbiji krepijo moštveni duh v restavraciji. Pri Barceloni so zatrdili, da je Messi upošteval covid-19 pravila: za vsako mizo na ustrezni razdalji je sedelo največ šest ljudi.



Dobra Messijeva volja je povezana tudi z nedeljskim ligaškim dosežkom proti Valencii (3:2), ko je dosegel že 50. gol za Barcelono s prostega strela. V reprezentančnem dresu jih je še šest, s čimer zaostaja le še za slavnim rojakom Diegom Maradono. Lanskega novembra preminuli Maradona je v karieri v klubskem in reprezentančnem dresu dosegel 59 golov s prostega strela.

