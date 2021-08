Liverpool do novih treh točk, jutri londonski derbi

V angleškem prvenstvu se je danes začel drugi krog, ki ga zaznamuje londonski derbi Arsenala in Chelseaja. Krog je odprl Liverpool z zmago z 2:0 nad Burnleyjem. Zadela sta Diogo Jota v 18. in Sadio Mane v 69. minuti, Mohamed Salah je v 27. minuti tudi dosegel zadetek, a je bil ta kasneje s sistemom VAR razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.



Jota, dosegel je tudi prvi gol za zmago s 3:0 nad Norwichem pretekli vikend, je ekipo nemškega trenerja Jürgena Kloppa popeljal v vodstvo po strelu z glavo, Mane je nato s svojim prvencem v novi sezoni postavil končni izid na Anfieldu, kjer so bile prvič po marcu 2020 tribune povsem polne.



Burnley je na prejšnji tekmi na Anfieldu januarja letos slavil z 1:0 in končal niz 68 tekem Liverpoola brez poraza v angleškem prvenstvu na domačem stadionu. Tudi tokrat je v napadu povzročal nekaj težav, vendar se ni mogel izogniti drugemu porazu, izgubil je namreč tudi uvodno tekmo sezone doma z 1:2 proti Brightonu.

21. avgust

13.30 Liverpool - Burnley 2:0 (1:0)

16.00 Aston Villa - Newcastle

16.00 Crystal Palace - Brentford

16.00 Leeds - Everton

16.00 Man City - Norwich

18:30 Brighton - Watford

22. avgust

15:00 Southampton - Man Utd

15:00 Wolves - Spurs

17:30 Arsenal - Chelsea

23. avgust

21.00 West Ham United - Leicester City

