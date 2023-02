Liverpool ni zanimiv niti šejkom z Arabskega polotoka

Liverpoolova slaba nogometna sezona se odraža tudi na tržišču. Lastniki športnega holdinga »Fenway Sports Group« (FSP), ki imajo v lasti slavni angleški klub, so lanskega novembra pri bankah Goldman Sachs in Morgan Stanley naročili povpraševanje o prodaji kluba in se nadejali, da bi lahko iztržili med štiri in pet milijard evrov. Zdaj John Henry, prvi mož FSP in tudi največji lastnik slovitega bostonskega bejzbol kluba Red Sox, in drugi delničarji, med katerimi je z dvema odstotkoma delnic najboljši strelec v zgodovini košarkarske lige NBA tudi LeBron James, vedo, da jim stanje na tržišču ni naklonjeno. Neuradno ni bilo zainteresiranih kupcev, niti med šejki z Arabskega polotoka, ki so po svetovnem prvenstvu v Katarju znova bolj odločno vrgli svoje lovke v lastniške strukture evropskih klubov.

Angleški podprvak in lanski finalist lige prvakov je sicer na šele 10. mestu v premier league in za četrtim Newcastlom, ki še vodi v ligo prvakov, ob dveh tekmah manj zaostaja za 12 točk. Zvečer bo na Anfieldu Liverpool gostil veliki mestni derbi z Evertonom.