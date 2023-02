Kralj James okronan v večnosti

Odkar Luka Dončić blesti pod ameriškimi obroči, so postali Slovencem razni rekordi v ligi NBA, ki jih podira kot za stavo, še bolj zanimivi. Toda tudi za 23-letnega Ljubljančana bo mejnik, ki ga je postavil LeBron James, težko dosegljiv.

LeBron je namreč dosegel številko, ki se je dolgo zdela nedotakljiva, na torkovi tekmi med Los Angeles Lakers in Oklahoma City Thunder je ob koncu tretje četrtine dosegel koš, s katerim je presegel 38.387 točk in na vrhu večne lestvice nasledil legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja kot najboljšega strelca v zgodovini severnoameriške lige.

Luka in LeBron sta vzpostavila zelo spoštljiv odnos. Foto Jerome Miron/USA Today Sports

Ko mu je uspel podvig, je James priznal, da je navdih črpal od podajalca v ameriškem nogometu Toma Bradyja, ki se je letos dokončno poslovil pri 45 letih, predlani pa osvojil svoj sedmi superbowl, kar bo težko še kdo ponovil. Brady je kljuboval času in se smejal v brk fizičnim zakonitostim, je pa njegova trma naposled uničila zakon z Gisele Bündchen.

James pri 38 letih še ne omenja upokojitve in je niti ne načrtuje. Večkrat je povedal, da ga najbolj žene želja, da bi na parketu lige NBA zaigral skupaj z najstarejšim sinom Bronnyjem. Slednji je star 18 let in se bo lahko na nabor prijavil prihodnje leto.

Kar so bili Bill Russell v 60. letih, Larry Bird, Magic Johnson in Abdul-Jabbar v 80. in kar je bil Michael Jordan v 90. letih, je LeBron James v tem tisočletju. Občasno je kos pogače slave delil s Shaquillom O'Nealom, Kobejem Bryantom, Timom Duncanom, Dirkom Nowitzkim in drugimi, zdaj mu jo glodajo Dončić, Steph Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo in podobni, toda on je vendarle rdeča nit.

Na naboru je bil izbran že leta 2003, do danes je osvojil štiri šampionske prstane v NBA, dvakrat je kot član ameriškega dream teama osvojil olimpijsko zlato kolajno. Vselej, ko je Lakerse popeljal do naslova (2012, 2013, 2016, 2020), je bil izbran za najboljšega igralca finala (MVP), štirikrat pa je bil najboljši igralec sezone. Kmalu bo še devetnajstič zaigral na tekmi All-Star, v njegovi ekipi bo začel Dončić.

Izbranec že kot najstnik

V NBA še ni bilo takšnega igralca. V vsaki sezoni doslej je bil med najboljšimi, pogosto najboljši, in še vedno je takšen – mašina, ki skrbi za svoje telo kot Cristiano Ronaldo. V NBA je prišel neposredno iz srednje šole. Že pri 17 letih so mu dali vzdevek Izbranec (The Chosen One), a še vedno je presegel vsa pričakovanja in napovedi strokovnjakov.

Prevladovalo je splošno mnenje, da rekord Abdul-Jabbarja, postavljen leta 1984, ko se je James rodil, nikoli ne bo premagan. Celo James ga ni pričakoval, kaj šele načrtoval. »Nikdar si ne bi mislil, da bom na tej točki, saj se imam prej za asistenta kot strelca in vedno raje podam žogo soigralcu v boljšem položaju za koš, kot da se silim metati,« je dejal ekipni igralec James, ki skozi to prizmo res bolj spominja na Magica Johnsona kot na stroj za koše Michaela Jordana. James je četrti na lestvici podajalcev, na vrhu sta John Stockton in Dončićev trener Jason Kidd. Jordana najdemo na 47. mestu, med strelci je peti (32.292 točk).

James igra svojo 20. sezono v ligi NBA. To mejo je doslej preseglo le nekaj igralcev: Vince Carter (22) ter Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis in Robert Parish (21). V tem času je pustil neizbrisen pečat v tej atraktivni igri in bil navdih mnogim generacijam.

»Ko sem začenjal kariero, je bil moj vzornik, tudi zdaj, ko sva soigralca, je zame navdih,« je dejal Anthony Davis. Novinec Houston Rockets, Jabari Smith, je prejšnji mesec Jamesu povedal, da je na prvi tekmi v NBA igral proti njegovemu očetu ter mu ob tem pripomnil: »Ali se počutiš starega?« Odgovor je bil negativen.

38.390 točk v ligi NBA je dosegel rekorder LeBron James 142 milijonov sledilcev ima na instagramu 20. sezono preživlja v ligi NBA 16 let je bila stara njegova mama, ko ga je rodila 1 milijardo dolarjev je vredno premoženje LeBrona Jamesa

Milijarder še kot igralec

Mnogi zvezdniki po koncu kariere utonejo v pozabo, pogosto se zgodi, da jih premamijo droge ali hazarderstvo, jim razpade zakon in naposled pridejo na beraško palico. Pri Jamesu je drugače. S srednješolsko ljubeznijo Savannah sta poročena od leta 2013, imata sinova Bronnyja in Brycea ter hčerko Zhuri.

Je eden najbolj sposobnih poslovnežev med športniki, leta 2021 je kot vlagatelj vstopil v Fenway Sports Group in tako postal delni lastnik Boston Red Sox in nogometnega kluba Liverpool. Je solastnik verige Blaze Pizza. Njegovi osebni sponzorji so AT&T, Crypto.com, GMC, Pepsi in Walmart, ima dosmrtno pogodbo z Nikom, s katerim je tik pred koncem srednje šole podpisal 90 milijonov vredno pogodbo. Je prvi aktivni igralec v NBA, ki je postal milijarder. Jordanu je to uspelo leta 2014, skoraj desetletje zatem, ko je končal kariero.

LeBron James je na vrhu sveta. Foto Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Ni slabo za fanta iz Ohia, ki ga je pri šestnajstih letih rodila mama samohranilka in ki je živel iz rok v usta. Tudi težko otroštvo mu je utrdilo značaj. Je eden najvplivnejših športnikov. Na instagramu ima profil @kingjames 142 milijonov sledilcev in pogosto je glas razuma. Tako je bilo tudi med pandemijo covida-19 in po uboju Georgea Floyda.

Premagala so ga čustva

V dresu se počuti bolje kot s kravato in za tipkovnico. Še vedno je glavni na igrišču, ta mu pomeni največ. »Ko je šla žoga skozi obroč, je bilo nepozabno. Bilo je, kot da bi šlo za odločilni met po pisku sirene v sedmi tekmi finala NBA. Najprej tišina, potem grom s tribun. Ozrl sem se naokrog, našel družino, prijatelje, navijače. Na prste ene roke lahko preštejem trenutke, ko sem v teh 20 letih jokal, bodisi zaradi veselja bodisi žalosti. To je bil eden takšnih trenutkov. Ne vem, kaj je s temi solzami.«

Abdul-Jabbar, ki ni preskočil študentskih let in je prvi koš v NBA dosegel pri 22 letih, je že leta 2019 napovedal, da njegov rekord ne bo večen: »Rad bi, da bi ga kdo presegel. To bi bil še en znak, da človeštvo napreduje.«