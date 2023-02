Arsenalu spodrsnilo, nova blamaža Liverpoola

Nogometaši Arsenala, vodilno moštvo v premier league, so doživeli drugi poraz v sezoni. Pri Evertonu so izgubili z 0:1 in prvemu zasledovalcu Manchester Cityju ponudili priložnost, da se jim jutri, ko bo gostoval pri Tottenhamu (17.30), približa na dve točki zaostanka. Edini strelec na Goodison Parku je bil v 60. minuti z glavo po kotu branilec James Tarkowski. Agonija Liverpoola se nadaljuje, s 3:0 so ekipo Jürgena Kloppa odpravili igralci Wolverhamptona.

Everton, ki ga je prvič vodil Sean Dyche, je vknjižil pomembno zmago v boju za obstanek, prvo po oktobru. Arsenal je imel nekaj več od igre in več priložnosti, še kakšen gol pa bi lahko dosegli tudi gostitelji, ki so pred tem izgubili štiri zaporedne domače tekme.

»Vedeli smo, da nam v boju za naslov ne bo postlano z vrtnicami. Pričakovali smo, da bo pot težavna, dokaz je današnja tekma. A ne preostane nam drugega, kot da se zakopljemo, še naprej trdo delamo in se vrnemo na zmagovito pot,« je po tekmi dejal trener Arsenala Mikel Arteta.

Zaostanek za Arsenalom je znižal Manchester United, ki še vedno upa, da bi se lahko vključil v boj za naslov. Tokrat je z 2:1 ugnal Crystal Palace. Po vodstvu z 2:0, ki sta mu zagotovila Bruno Fernandes z enajstmetrovke v sedmi minuti in Marcus Rashford v 62. minuti, je bilo videti, da bo do točk prišel brez težav, toda v 70. minuti je Casemiro prejel rdeč karton.

Gosti so številčno premoč izkoristili in zaostanek znižali, več pa jim ni uspelo, United je prebrodil tudi trpljenje ob koncu tekme. S tem je zabeležil šesto zaporedno prvenstveno zmago, kar mu ni uspelo že od leta 2017.

Veliko krizo pa preživlja Liverpool, v letu 2023 se še ni veselil zmage. Tokrat je z 0:3 izgubil na gostovanju pri Wolverhamptonu. Volkovi so potrebovali le pet minut, da so prebili obrambo Liverpoola, avtogol je dosegel Joel Matip. Sedem minut pozneje je vodstvo povišal Craig Dawson, končni izid pa je postavil Ruben Neves v 71. minuti.

Največ golov je padlo v Birminghamu, kjer je Leicester s 4:2 ugnal Aston Villo, ki je sicer do končnice prvega polčasa dvakrat vodila, vendar se že v sodnikovem dodatku prvega dela znašla v zaostanku. Brentford je s 3:0 premagal zadnjeuvrščeni Southampton, Brentford pa z 1:0 predzadnji Bournemouth.