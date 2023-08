Liverpool pristal na rekordno ceno za Caiceda

Angleški nogometni velikan Liverpool se je po poročanju otoških medijev dogovoril za rekordno britansko prestopno ceno 111 milijonov funtov (približno 127 milijonov evrov) za zveznega igralca Brightona Moisesa Caiceda. Novico je danes potrdil tudi trener rdečih, Nemec Jürgen Klopp.

Po poročanju medijev mora Caicedo opraviti le še zdravniški pregled. Komaj 21-letni ekvadorski reprezentant je bil vse poletje tarča Chelseaja, Brighton pa zanj ni želel spustiti cene.

Zdaj so vskočili rdeči in »ugrabili« posel za dokončanje prenove svoje sredine po odhodih Jordana Hendersona in Fabinha.

»Rekli so mi, da lahko potrdim, da je bil s klubom dosežen dogovor,« je povedal trener Klopp.

Caicedo bo tako ponovno združil moči z Alexisom Mac Allisterjem, prvakom z Argentino na svetovnem prvenstvu, ta je junija zapustil galebe in se preselil na Anfield.

Rekordna vsota za prestop Caiceda je zasenčila tudi prejšnji britanski rekordni prestop v višini 107 milijonov funtov (124 milijonov evrov), ki ga je Chelsea januarja plačal za Enza Fernandeza portugalski Benfici.

Obenem to pomeni tudi izjemen dobiček za Brighton, ki je leta 2021 pripeljal Caiceda iz ekvadorske ekipe Independiente del Valle za štiri milijone funtov (4,62 milijona evrov).