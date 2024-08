Liverpool uspešno začel ero po Kloppu

Angleški velikan Liverpool je z zmago odprl sezono angleškega nogometnega prvenstva. V gosteh je premagal Ipswich Town z 2:0 (0:0) in uspešno začel novo obdobje po odhodu uspešnega nemškega stratega Jürgna Kloppa.

Kloppa, ki je na klopi rdečih iz mesta Beatlov sedel od oktobra 2015, je pred to sezono nasledil Nizozemec Arne Slot. Ta je svoje delo začel z zmago na prvi uradni tekmi na klopi Liverpoola.

Potem ko so se rdeči v prvem polčasu še mučili z novincem med prvoligaši, so v drugem delu postavili stvari na svoje mesto in ob popolni prevladi dvakrat zadeli prek Dioga Jote (60. minuta) in Mohameda Salaha (65.).

Ipswich prvič po sezoni 2001/02 nastopa med angleško elito, edini naslov pa je osvojil v sezoni 1961/62.

Tekmovalno obdobje 2024/25 sta sicer s petkovo večerno tekmo odprli zasedbi Manchester Uniteda in Fulhama. Rdeči vragi so jo s poznim zadetkom novinca Joshue Zirkzeeja dobili z 1:0.

Danes bodo še tekme Arsenal – Wolverhampton, Everton – Brighton, Newcastle – Southampton, Nottingham Forest – Bournemouth ter West Ham – Aston Villa.

V nedeljo bo branilec naslova Manchester City gostoval pri Chelseaju, Brentford pa bo gostil Crystal Palace. V ponedeljek bo še obračun Leicestra in Tottenhama.