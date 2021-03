Liverpoolovi igralci manjkali več kot 1000 dni

Aktualni angleški prvak Liverpool ima v tej sezoni ogromno smolo s poškodbami.



Liverpoolčani se v zadnjem obdobju soočajo z rezultatsko krizo, eden izmed razlogov pa je veliko število poškodb, zaradi katerih je glavni trener Jürgen Klopp prisiljen v številne rotacije.



Nemški trener že dalj časa ne more računati na Virgila van Dijka, Joea Gomeza in Joela Matipa, za nameček pa jo je skupil tudi kapetan Jordan Hendeson, ki se je po sili razmer s sredine igrišča preselil v obrambo, zato ne preseneča dejstvo, da je moral Klopp v tej sezoni uporabiti že 18 različnih parov na položaju osrednjih branilcev.



Pri angleškem Sky Sports so izračunali, da so Liverpoolovi igralci zgolj v tej sezoni zaradi poškodb in bolezni skupaj manjkali že več kot 1029 dni, kar je z naskokom največja številka na Otoku. Na drugem mestu je Crystal Palace (861), na tretjem pa Newcastle (760).



»Če boste katerikoli ekipi dejali, da bo morala v eni sezoni na položaju osrednjih branilcev uporabiti 18 različnih parov, se nobena ne bo mogla uspešno soočiti s tem, niti ena,« je o težavah svojega kluba dejal branilec Andrew Robertson.



A Liverpool kljub vsem preglavicam ostaja v igri za uvrstitev med najboljšo četverico, ki prinaša nastop v ligi prvakov, za četrtouvrščenim West Hamom zaostaja za zgolj dve točki.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: