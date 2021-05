Liverpoolu prvič v 128-letni zgodovini kluba zagotovil zmago vratar

Teoretične možnosti za ligo prvakov goji tudi Tottenham

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je bil upravičeno zadovoljen z razpletom tekme. FOTO: Rui Vieira/AFP

Nogometašiso bili blizu tega, da zapravijo priložnost, da se v boju za uvrstitev v ligo prvakov četrtouvrščenemupribližajo le na točko. Do pete minute sodniškega podaljška so na gostovanju pri predzadnjemudržali le remi 1:1, nato pa vendarle dosegli zmagoviti zadetek.Dosegel ga je vratarki je pri kotu prišel v tekmečev kazenski prostor in po podajiz glavo premagal kolega na vratih West Broma. To je bil nasploh prvič v 128-letni zgodovini Liverpoola, da je gol dosegel njegov vratar. Domači so z golomv 15. minuti presenetljivo povedli, v 33. minuti je izenačilTeoretične možnosti za uvrstitev v ligo prvakov je obdržal tudi Tottenham, ki je z 2:0 ugnal Wolverhampton. Tekmeca sta pokazala odlično predstavo z veliko priložnostmi, Tottenham je poleg golov, ki sta ju dosegla(45.) inše trikrat zadel okvir vrat (dvakrat Kane).