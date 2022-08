Ljubljančani utrdili vrh, Štajerci padli na dno

V nadaljevanju preberite:

Resda se zdaj že oddaljujejo časi, ko za tradicionalni slovenski nogometni derbi ne bi bilo več mogoče dobiti vstopnic, številni zanesenjaki pa bi za dan ali dva prekinili brezskrbne počitniške na Obali in prišli v Ljudski vrt, vseeno pa je ta hram mariborskega nogometa ponujal podobo športnega praznika. Četudi so vijolični nogometaši ob vstopu v sezono vse prej kot blesteli, navijači pa so v četrtek doživeli razočaranje v evropski kvalifikacijski tekmi s finskimi prvaki, se je občinstvo zbralo v lepem številu. Gledalcev je bilo več kot pred dnevi na omenjeni evropski preizkušnji, kar je le potrdilo razmišljanje o tem, da je derbi pri nas še vedno mikaven.