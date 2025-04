Šeškov trener z mislimi že pri Braziliji, Kiel kakor Liverpool

V Leipzigu bo danes (z začetkom ob 15.30) zanimivo spremljati tudi slovenski dvoboj. »Rdeči biki«, pri katerih vidno vlogo igra Benjamin Šeško (naš nekdanji reprezentant Kevin Kampl dobiva v zadnjem obdobju priložnost v drugem polčasu), bodo v 30. kolu elitne nemške lige gostili nogometaše moštva Holstein Kiel, h kateremu je v začetku tega leta iz Celja prestopil David Zec.

O tem, komu pripada vloga favorita, ni nobenega dvoma. Vse razen zanesljive zmage Leipziga, ki z 48 točkami na prvenstveni lestvici drži četrto mesto – na vrhu pred Bayerjem Leverkusnom (63) in frankfurtskim Eintrachtom (51) kraljuje münchenski Bayern (69) –, bi bilo veliko presenečenje. Holstein iz Kiela, ki se je lani prebil med nemško elito, z 18 točkami zaseda zadnje mesto in se krčevito bori za obstanek. Za predzadnjim Bochumom zaostaja za dve točki, od 16. mesta (Heidenheim), ki prinaša dodatne kvalifikacije, pa ga ločijo štiri točke.

Kiel je moštvo, ki se nikoli ne vda. Zsolt Löw

Če odmislimo poraz v polfinalu nemškega pokala s Stuttgartom (1:3), je Zsolt Löw, ki je konec marca sedel na Leipzigovo trenersko klop, na kateri je zamenjal Marca Roseja, uspešno začel vodenje »rdečih bikov«. Z njimi se je namreč veselil zmag nad Hoffenheimom (3:1) in Wolfsburgom (3:2). Če bodo Šeško & Co. premagali še zasedbo s severa Nemčije, bo 45-letni Madžar izenačil podvig Juliana Nagelsmanna, ki je doslej kot edini strateg z moštvom s Saške dobil prve tri tekme v bundesligi.

David Zec (levo) je v začetku tega leta okrepil Kiel. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Löw opozoril svoje varovance

Leipzigu govori v prid več stvari. V zadnjem času je spet v zavidljivi formi, po 26. kolu je namreč osvojil kar devet točk, v tem obdobju je bil uspešnejši zgolj Bayer Leverkusen (10). Za nameček imajo »rdeči biki« izjemno statistiko v dvobojih s klubi, ki so še sezono prej igrali v drugi ligi. V dosedanjih 35 obračunih z novinci na najvišji ravni so še neporaženi, pri čemer so jih kar 31 odločili v svojo korist. To je zgodovinski niz, kakor so se pohvalili na uradni klubski spletni strani.

19 golov je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel Benjamin Šeško, branilec David Zec je doslej v bundesligi zabil dva.

Svojo premoč so potrdili tudi v prvem medsebojnem dvoboju decembra lani, ko so v Kielu slavili zmago z 2:0. »Štorkljam«, kakor tudi kličejo nogometaše Holsteina, sta takrat z goloma pristrigla peruti Šeško in Portugalec Andre Silva, ki se je medtem vrnil k Werderju iz Bremna. Toda tokratnih tekmecev kljub vsemu nikakor ne gre podcenjevati – še zlasti na tujem so zelo učinkoviti. Kiel je celo edini klub, ki je v tej sezoni prav na vsaki tekmi v gosteh zadel v polno (21 golov). S takšno učinkovitostjo se lahko v petih najmočnejših evropskih ligah pohvali le še Liverpool! A je po drugi strani tudi res, da je Holstein na dosedanjih gostovanjih izvlekel eno samcato zmago (1:0 proti berlinskemu Unionu).

»Kiel je moštvo, ki se nikoli ne vda. Ima čvrsto obrambo in nogometaše, ki veliko tečejo, še posebej nevarni pa so iz nasprotnih napadov,« je svoje varovance opozoril Löw in pristavil, da bi z novim uspehom naredili pomemben korak naprej in še izboljšali svoje izhodišče pred zahtevnim preostankom sezone. Čeprav je do konca prvenstva še mesec dni, mu misli že uhajajo tudi k obdobju po njem, ko se bo Leipzig podal na turnejo po Braziliji.

»Zelo se že veselim Brazilije, kamor odhajamo kot prvo nemško moštvo po 25 letih. To bo odlična reklama za bundesligo, ki jo bomo poskušali čim bolje zastopati,« je še dejal strokovnjak iz Budimpešte.