Verjamejo v uresničitev pravljice – z resničnim princem na štadionu

Nezavidljiv je položaj nogometašev Aston Ville v ligi prvakov. V povratni četrtfinalni tekmi bodo nocoj pred svojimi navijači na nabito polnem štadionu Villa Park, ki sprejme 42.918 gledalcev, proti zvezdnikom moštva PSG lovili dva gola zaostanka, ki so si ju pridelali v prvem dvoboju v Parizu (1:3; Morgan Rogers; Desire Doue, Hviča Kvarachelija, Nuno Mendes).

Medtem ko so se v taboru dortmundske Borussie po visokem porazu v Barceloni (0:4) že bolj kot ne sprijaznili z današnjim slovesom od najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v ekipi Aston Ville še niso izgubili upanja. Ravno nasprotno; drevi so trdno odločeni izkoristiti prednost domačega terena in presenetiti favorizirane tekmece.