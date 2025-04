Derbi ranjenih levov, ki še zdaleč ni izgubil sijaja

V derbiju ne gre le za točke. Gre za veliko več, gre za prestiž, zgodovino in dvoboj, ki strasti navijačev razvnema bolj kot kateri koli drugi obračun. V Nemčiji ta status v nogometu uživa tekma Bayern München – Borussia Dortmund, ki bo danes (18.30) na sporedu v Allianz Areni.

Čeprav Porurcem v zadnjem obdobju ne gre po načrtih in željah (v elitni nemški ligi tačas držijo osmo mesto, pri čemer za vodilnim Bayernom zaostajajo že za 27 točk!), še zmeraj veljajo za najhujše tekmece Bavarcev. Zaradi tega dvoboje med Münchenčani in Dortmundčani v Nemčiji primerjajo z največjimi derbiji na svetu.

Današnji obračun Bayern vs. Borussia bo že 137. uradni, od dosedanjih 136 so jih Bavarci dobili 67, Porurci pa 33, medtem ko se je 36 tekem razpletlo z neodločenim izidom. Premoč najuspešnejšega nemškega kluba, ki je osvojil rekordnih 33 naslovov državnega prvaka, je torej očitna, razlika pa bistveno večja kot, denimo, v Španiji, kjer sta Real Madrid (41 odstotkov zmag) in Barcelona (39 %) skorajda poravnana. Precej bolj izenačeno je tudi v Angliji, kjer ima Manchester United (39 %) manjšo prednost pred Liverpoolom (32 %).

Zvezdnikom Bayerna pa kljub prevladi proti nogometašem Borussie praviloma nikoli ni lahko. V zadnjih desetih letih noben drug »klasiko« ni postregel s toliko bolečinami kot ravno nemški, v katerem so morali trenerji zaradi poškodb v povprečju zamenjati 1,1 igralca na tekmo. To je več kot na dvobojih Juventus – Inter ali Galatasaray – Fenerbahče (oba po 0,7). Ne gre niti prezreti, da imajo Porurci iz zadnjih dveh medsebojnih dvobojev boljši izkupiček: konec lanskega marca je Borussia v Münchnu slavila zmago z 2:0 (Karim Adeyemi, Julian Ryerson), konec novembra pa se je obračun v Dortmundu razpletel z neodločenim izidom 1:1 (Jamie Gittens; Jamal Musiala).

Konec lanskega novembra se je tekma med Borussio in Bayernom razpletla z neodločenim izidom. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

Kovač: Borussia vs. Bayern je vselej vrhunec

Največji nemški derbi je sicer tudi pravi magnet za gledalce. V zadnjih desetih letih so bili štadioni za tekme Bayern – Borussia vselej razprodani, s čimer se niti španski clasico Barcelona vs. Real Madrid (97 %) ne more pohvaliti. Še najbolj se po tem statističnem podatku Münchenčanom in Dortmundčanom približajo dvoboji med večnima škotskima rivaloma Celticom in Rangers (98 %).

200 držav bo prenašalo današnji nemški derbi Bayern München – Borussia Dortmund.

Tako Bavarci in Porurci pa bodo tokrat na igrišče pritekli kot ranjeni levi; Bayern je namreč minuli torek doma v ligi prvakov izgubil z Interjem (1:2), Borussia pa je dan pozneje v gosteh klonila pred Barcelono (0:4). »Glede na to, da imamo še povratno tekmo v Milanu, kjer lahko nadomestimo zaostanek, tega ne jemljem kot poraza. A zdaj je pred nami derbi z Dortmundom, s katerim imamo še neporavnane račune iz prejšnje sezone. Nemški Klasiker še zdaleč ni izgubil sijaja,« je poudaril Bayernov trener Vincent Kompany, podobno pa je razmišljal tudi njegov kolega na dortmundski klopi Niko Kovač.

»Borussia vs. Bayern je vselej vrhunec. Že podatek, da bodo tekmo prenašali v 200 državah, je dovolj zgovoren, kakšno težo ima,« je dejal Kovač, ki je po visokem porazu s Katalonci ligo prvakov že postavil na stranski tir in se osredotočil na nemško prvenstvo. »Potruditi se moramo, da bomo igrali bolje kot v Barceloni. Prav vsak – od trenerjev do igralcev – mora dati vse od sebe, saj lahko le s skupnimi močmi nekaj dosežemo v Münchnu,« se zaveda nekdanji hrvaški reprezentant in selektor.