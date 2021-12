Luka Modrić bi lahko igral do 87. leta

Nekdanji nogometaš madridskega Reala Esteban Granero velja za enega najbolj razmišljujočih in študioznih med vsemi, ki so v zadnjem obdobju oblekli majico Reala. Granero je rojeni Madridčan, proizvod Realove mladinske akademije, za člansko moštvo Reala je igral med letoma 2009 in 2012. Kariero je končal 5. julija v majici Marbelle – tri dni po 34. rojstnem dnevu –, dolgo pozorno spremlja razvoj nogometne igre in proučuje tudi druge zakonitosti v nogometu.

Že v času igralske kariere je obiskoval študij psihologije na madridski univerzi Complutense, proučuje predvsem povezavo psihologije in telesne pripravljenosti in njun skupni učinek na igralce. V pogovoru za madridski športni dnevnik As je spregovoril tudi o neuničljivosti Luke Modrića, ki kljub 36 letom odstopa od tekmecev.

»Modrić na igrišču ves čas dominira taktično in tehnično«

»Na njegovem mestu bi igral do 87. leta. Nikdar nisem bil tako dober kot on, bil sem daleč od te ravni. Modrić na igrišču ves čas dominira taktično in tehnično. Luka je zlata žoga, igra na stratosferski ravni. Ne more početi stvari, ki jih je počel pri 23 letih, toda lahko počne stvari, ki jih prej ni počel in jih bo klub, kakršen je Real, gotovo znal ceniti kot luksuzne,« je zatrdil Granero.

Nad Luko Modrićem je navdušen tudi sedanji Realov trener Carlo Ancelotti. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Španec resda ni posebej dobro spoznal Modrića, saj sta se v resnici zgrešila: 27. avgusta leta 2012 je Real objavil dogovor s Tottenhamom in podpis pogodbe z Modrićem, tri dni pozneje je londonski QPR objavil dogovor z Realom in podpis pogodbe z Granerom. F. T.