Modrić in Ancelotti nista mogla zadrževati solz (FOTO)

Zadnje dejanje španskega nogometnega prvenstva na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu je ponudilo veliko veselja, solz in ganjenosti. Nogometaši madridskega Reala so z zmago 2:0 pred domačimi gledalci proti Realu Sociedadu končali sezono 2024/25 španskega prvenstva, zadnjo tekmo v belem dresu po trinajstih letih je odigral Luka Modrić, od Reala pa se je poslovil tudi italijanski trener Carlo Ancelotti, ki je ekipo s klopi vodil od 2021.

Tako 39-letni Modrić kot Ancelotti sta legendi Reala. Ancelotti je v dveh etapah v španski prestolnici, prvič med 2013 in 2015, osvojil 15 lovorik, s čimer je najtrofejnejši trener v zgodovini kluba, Hrvat pa je bil v kraljevskem dresu šestkrat evropski prvak, 2018 pa je dobil tudi zlato žogo.

Real Madrid je sezono končal brez domačega naslova

Modrića, ki je v Real Madridu osvojil 28 lovorik, je danes športni časnik Marca imenoval za najboljšega igralca kluba v zgodovini s številko 10 na dresu, hkrati pa je objavil novico, da naj bi Hrvat v prihodnji sezoni kariero nadaljeval v Madridu. Bojda ga vabi Getafe. Stadion Santiago Bernabeu se je s transparentoma na tribunah in slovesnostjo po koncu tekme zahvalil legendama za prispevek v uspehom kluba. Carlo Ancelotti bo kariero nadaljeval kot selektor Brazilije.

Luka Modrić je bil močno ganjen. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Real Madrid je sicer sezono končal brez domačega naslova, glede na to, da si je že pred zadnjo tekmo zagotovil drugo mesto za Barcelono in pred Atleticom Madridom, pa je Ancelotti prevetril zasedbo. V začetni postavi je bil Luka Modrić, ki je igrišče ob stoječih ovacijah zapustil v 85. minuti, med vrati pa je priložnost namesto Thibauta Courtoisa dobil Andrij Lunin.

Madridčani obožujejo hrvaškega velemojstra nogometne igre. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

To pomeni, da je Courtois ohranil razliko za slovenskim čuvajem mreže Janom Oblakom, s katerim se poteguje za nagrado Zamora, ki jo prejme najboljši vratar sezone v španskem prvenstvu la liga. Oblak je v prednosti in lahko s šesto Zamoro postane najuspešnejši vratar v zgodovini španskega prvenstva. Trenutno si prvo mesto deli z Antoniom Ramalletsom in Victorjem Valdesom.

Mbappe bo prvi strelec prvenstva

Škofjeločan lahko nagrado prejme, brez da bi v zadnjem krogu stopil med vratnici, saj je že odigral 28 tekem po vsaj 60 minut, kar je pogoj za sodelovanje v tekmovanju za Zamoro, ki jo je Oblak osvojil štirikrat med leti 2016 in 2019 ter 2021. Španski mediji, med njimi Marca, poročajo, da Oblak naj ne bo odpotoval v Girono, kjer bo Atletico Madrid v nedeljo ob 14. uri igral zadnjo tekmo sezone.

Modrić je tudi med zadnjo tekmo izvajal prekinitve. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Real Madrid bo La Ligo, kot kaže, vendarle končal z eno individualno nagrado. Francoski zvezdnik Kylian Mbappe bo najverjetneje prvi strelec tekmovanja. Po dveh današnjih golih ima v boju za Pichichija šest zadetkov prednosti pred napadalcem Barcelone Robertom Lewandowskim (31:25). Katalonci, ki so si 28. naslov španskega prvaka zagotovili že dva kroga nazaj, bodo igrali zadnjo tekmo sezono La Lige v nedeljo ob 21. uri v Bilbau.