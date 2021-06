Madžari navdušeni, odlično poznajo Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Primorec in nogometni reprezentant Miha Blažič se je odlično znašel v madžarski prestolnici, kjer je član najboljšega kluba in prvaka Ferencvarosa. V Budimpešti je že peto sezono, kjer mu družbo dela tudi privlačna srčna izbranka in manekenka Poljakinja Weronika. V pogovoru za Delo je tudi razkril, kako Madžari vidijo Slovenijo.