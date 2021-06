Madžari presenetljivo do točke proti galskim petelinom

Antoine Griezmann je izenačil, on in soigralci pa galskim petelinom niso mogli prinesti zmage. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Kazen za Francoze

Na prvi sobotni tekmi evropskega nogometnega prvenstva je v skupini F prišlo do velikega presenečenja. Na polni Puskas Areni v Budimpešti, bilo je 67.000 gledalcev, svetovni prvaki Francozi niso strli odpora Madžarov, izid tekme je bil 1:1. Madžari so v sodniškem podaljšku prvega dela z golompovedli, v 66. minuti je izenačil. Francozi so si s četrto točko bržkone že zagotovili nastop v izločilnih bojih, a najbrž po tekmi niso bili najbolj zadovoljni. Najbrž tudi sami niso pričakovali, da bi jim Madžari odščipnili točko, ne glede na tradicijo medsebojnih tekem, ki je po zaslugi nekdanje moči na madžarski strani.Gosti so sicer imeli večji del tekme premoč, priigrali so si kar nekaj priložnosti, a so bili neučinkoviti. Na drugi strani so bili Madžari nagrajeni za veliko borbenost, dodatno moč pri tem jim je zagotovo dajalo občinstvo na polni Puskas Areni. Navijači so pripravili fantastično vzdušje, v katerem je bilo zagotovo užitek igrati. Madžari so sicer pogumno krenili v tekmo, a po izenačenih uvodnih minutah so Francozi iz minute stopnjevali svoj pritisk in oblegali domača vrata. V 17. minuti so si priigrali prvo veliko priložnost, ko jez leve strani poslal žogo v sredino, kjer je bilneoviran, vendar je žoga po njegovem strelu z glavo zletela mimo leve vratnice madžarskega vratarja.V 31. minuti se je Mbappé izkazal s podajo s peto, toda odlične poteze zvezdnika PSG ni znal izkoristiti, žogo je slabo zadel in jo poslal mimo gola. Samo nekaj trenutkov pozneje je bil podobno nenatančen Mbappé, za zgrešene priložnosti pa so bili trikolori kaznovani. V drugi minuti sodniškega podaljška prvega dela so izgubili žogo na svoji polovici, Attila Fiola je ušel, z leve strani prodrl v kazenski prostor in z natančnim strelom premagalFrancozi so v drugem polčasu še bolj silovito napadli, toda domači, ki so se osredotočali na obrambo in hitre protinapade, so jim prvo priložnost dopustili šele v 59. minuti, ko jepraktično takoj, ko je vstopil v igro, z močnim strelom z roba kazenskega prostora zadel vratnico. V 66. minuti pa so Francozi vendarle izenačili. Lloris je poslal dolgo žogo do nasprotnega kazenskega prostora, kjer se je odlično znašel Mbappé. Po preigravanju je žogo podal v sredino, kjer je madžarskim branilcem ni uspelo izbiti iz kazenskega prostora, prišla je do Antoina Greizmanna, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. Do konca tekme je še dve priložnosti imel Mbappé, posebno lepo je zapravil v 82. minuti, ko se je izkazal domači vratar