Makedonski juriš premalo za vsaj točko, Ukrajinci do prve zmage

Ukrajinci, ki so zelo dober vtis zapustili že v Amsterdamu in bili na pragu velikega presenečenja proti favoriziranim Nizozemcem, so v Budimpešti od prve minute narekovali ritem igre in nizali priložnosti. Varovanci legendarnega Andrija Ševčenka so z vseh strani obstreljevali vrata Stoleta Dimitrievskega, začelo se je z zgrešenim poskusom Oleksandra Karavajeva z roba kazenskega prostora in nadaljevalo s poskusi Andrija Jarmolenka in Ilije Zabarnjija, čigar strel je znotraj kazenskega prostora blokirala makedonska obramba. A že v nadaljevanju akcije je moral biti Dimitrievski na mestu, da je ustavil zvit poskus Ruslana Malinovskija.



Po kotu, ki je sledil, je bil spet nevaren Jarmolenko, a po podaji Malinovskija ni zadel cilja. Makedonci so bili v prvih 15 minutah nevarni le prek Elifa Elmasa, ki je poskusil z razdalje, nato pa so Ukrajinci zasluženo povedli v 29. minuti, ko je z neposredne bližine po podaji Karavajeva zadel Jarmolenko. Roman Jaremčuk je že v enem naslednjih napadov povišal na 2:0, ko je za las ušel »ofsajd zanki« in premagal Dimitrievskega s strelom na njegovo bližnjo vratnico. Kapetan Severne Makedonije, Goran Pandev, je v 39. minuti sicer uspel mojstrsko zadeti, potem ko je po globinski žogi prišel pred vratarja Heorhija Buščana in ga premagal z lobom, a sodniki s pomočjo sistema VAR zadetka niso priznali.

V drugem polčas drug obraz

Makedonci so drugi polčas začeli z dvema menjavama, priložnost sta dobila Darko Čurlinov in Aleksandar Trajkovski, možje s soncem na prsih pa bi lahko izid znižali že v enem prvih napadov, a je po izvrstnem prodoru in strelu Arijana Ademija na prvi vratnici žogo z izvrstinim posredovanjem pričakal Buščan. Izkazati se je moral po prostem strelu Malinovskija nato tudi Dimitrievski, ki je v 51. minuti nekdanjo jugoslovansko republiko ohranil v igri za vsaj točko tudi z obrambo neoviranega strela z glavo Zabarnjija.



V 57. minuti pa izenačenje Makedoncev: izvrsten strel Trajkovskega z roba kazenskega prostora je najprej v prečko potisnil Buščan, v nadaljevanju akcije pa je Pandeva, ki je bil prvi pri žogi, v nogo brcnil Karavajev. Buščan je slab poskus Ezgjana Alioskega z bele pike nato ustavil, a je Alioski v padcu nato vendarle v mrežo uspel pospraviti odbitek ukrajinskega vratarja. Dimitrievski je v 65. minuti ustavil močan strel Malinovskija znotraj kazenskega prostora, ki je letel pod prečko, v razburljivem obračunu pa so bili Makedonci celo na pragu izenačenja, ko je v 68. minuti nov nevaren poskus Trajkovskega spet prisebno ustavil Buščan.



Ševčenko je v 70. minuti opravil dvojno menjavo, strelca Jaremčuk in Jarmolenko sta prepustila svoji mesti Artemu Besedinu in Viktorju Cigankovu, že v enem naslednjih napadov pa je slednji imel na nogi morda že odločilni zadetek. A po prekrasni kombinaciji, po kateri se mu je ponudil neoviran strel znotraj kazenskega prostora, je grdo zgrešil. V 83. minuti je glavni sodnik po prostem strelu Malinovskija dobil signal VAR-sobe in si ogledal posnetek, po katerem je zaradi igranja z roko Daniela Avramovskega v živem zidu pokazal na belo piko. Odgovornost je nase prevzel Malinovskij, ki pa mu je Dimitrievski strel ubranil. Makedonci so bili najbližje izenačenju v zadnji minuti sodnikovega podaljška, ko je Trajkovski za manj kot meter zgrešil s strelom z roba kazenskega prostora mimo oddaljenejše vratnice.



To je bila prva zmaga za Ukrajino na letošnjem prvenstvu in šele druga v zgodovini samostojne države na evropskih prvenstvih, medtem ko Makedoncem pred zaključno preizkušnjo z Nizozemsko grozi hitro slovo od premiernega velikega turnirja.





