Mali pokazali zobe, Dinamo pa napovedal vojno

Simon Rožman je z Rijeko dosegel pomembno zmago v Pulju. FOTO: Vincent West/euters

Na visokih obratih tudi brez prvega moža

Vojna, ne mir. Tako ostro so se na Hrvaškem odzvali pri največjem in najvplivnejšem klubu po derbiju proti Hajduku, v katerem so modri po zaostanku z 0:1 zanesljivo premagali bele iz Splita s 3:1. V senci največjega derbija, ki sicer nima več tekmovalne teže zaradi Hajdukove nemoči, je tudi Rijeka v zaostalih tekmah opravila svojo nalogo po načrtih. V derbiju je v Pulju premagala Istro z 2 :1.na reškem trenerskem stolčku lahko znova vse sile usmeri v lov za vodilnim dvojcem, ki ima veliko točk prednosti, a tudi tri tekme več.pod Rožmanovo taktirko ostaja odlično delujoči "mlinček v kvarnerskem moštvu, v zagrebškem šampionskem pa je Petar Stojanović že povsem odrezan. V derbiju ga ni bilo niti na rezervni klopi. To pa je bilo sporočilo za selektorja A reprezentancein do 21 letToda hrvaški klubski nogomet je zašel tudi v zakulisje, v katerem je doslej brezhibno deloval Dinamov vpliv, zdaj pa se je očitno znašel v krempljih tekmecev, ki so dolga leta zaman opozarjali na Dinamove lovke v vseh najvplivnejših nogometnih strukturah.Pri Dinamu so sprožili direkt. »Gospodje, dovolj je. Na Hrvaške obstaja klub, ki ne jamra. Je tiho, trpi in zmaguje. Hrani celoten hrvaški nogomet, denarno in igralsko, 14 reprezentantov je s srebrom v Rusiji omogočilo lagodno življenje,« so pri zagrebškem klubu najprej »zapeli na dušo«, potem pa odkrito napadli sodnike, ki naj bi samo v prvih treh tekmah drugega dela sezone najmanj trikrat zamižali ob očitnih prekrških za enajstmetrovko. Zapis so končali z neposredno grožnjo.»Briga vas za hrvaški nogomet. Potujete, se gostite in čakate, da vam v Maksimiru zopet podarimo 14 igralcev, ki bodo ustvarjali hrvaške uspehe. Nič več. Z Dinamo se ne bo več rokovalo na takšen način, to boste videli že zelo hitro.«Dinamovim uspehom, finančnim in športnim, res ni mogoče oporekati. Zagrebški klub je v vseh pogledih eden od evropskih čudes, toda za njegovim vzponom in oblikovanjem kluba, ki ima velik ugled zunaj hrvaških meja, se skrivajo tudi črne lise. Tudi pobeg ključnega moža velikega Dinama v Hercegovinoni bistveno spremenil razmerja sil. Celo nasprotno, Mamić je vzpostavil tako odličen model, da lahko Dinamo tudi brez njega deluje z najvišjimi obrati.Majhni oziroma tisti, ki zdaj kažejo zobe Dinamu in mu nalivajo čistega vina, češ, zdaj vidite, kako nemočne smo se počutili, ko smo bili žrtve mi, sporočajo, da delajo le po ustroju, ki ga je uveljavil Dinamo.Rijeko že v nedeljo na Rujevici čaka nov velik izziv. Gostuje najprijetnejše odkritje sezone tretja Gorica, Osijek in slovenska reprezentantainpa doma gostijo Istro.