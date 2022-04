Manchester City in Liverpool preložila odločitev o prvaku

V 32. kolu angleške nogometne lige je bil na sporedu derbi vodilnih ekip. Prvouvrščeni Manchester City, tudi branilec naslova, je gostil predlanskega prvaka, Liverpool, še drugič v sezoni se je medsebojna tekma končala z izidom 2:2, za razliko od prve, ko je dvakrat vodil Liverpool, je tokrat dvakrat vodstvo iz rok izpustil City. Tako se vrh lestvice ni spremenil, Liverpool, ki je prekinil niz desetih zaporednih zmag, še vedno zaostaja za točko.

Marsikdo je pričakoval, da bosta ekipi zaradi pomembnosti tekme začeli previdno, toda zgodilo se je nasprotno. Obe sta pokazali željo po napadih, v taki pa so se bolje znašli gostitelji, ki jim je pripadel prvi polčas. Že v četrti minuti je Raheem Sterling zapravil prvo priložnost, le minuto pozneje pa so se domači navijači vendarle veselili. Sinjemodri so hitro izvedli prosti strel, Kevin De Bruyne je bil hitrejši od gostujočih branilcev, streljal, žoga je najprej zadela Joela Matipa, spremenila smer in se od vratnice odbila v mrežo.

City se ni zmedel in je nadaljeval z napadi

Toda odgovor gostov je bil hiter. V 13. minuti je Andrew Robertson z leve strani poslal žogo proti drugi vratnici, tam jo je Trent Alexander-Arnold zavrnil do Dioga Jote, ob njegovem strelu vratar Ederson ni najbolje posredoval, tako da se mu je izmuznila v mrežo.

Riyad Mahrez bi lahko s prostega strela odločil zmagovalca derbija. FOTO: Paul Ellis/AFP

Cityja pa to ni zmedlo. Nadaljeval je z napadi in v 36. minuti je Gabriel Jesus izkoristil natančno podajo Joaa Cancela, žogo je poslal pod prečko za novo vodstvo gostiteljev, ki so imeli še nekaj priložnosti, toda do odmora se izid ni spremenil. Se pa je že v prvem napadu drugega dela, ko se je z natančno podajo izkazal Mohamed Salah, Sadio Mane pa je žogo poslal v mrežo.

Mahrez je imel v nogah zmago

Gostitelji so nato potrebovali nekaj časa, da so prišli k sebi, a bili kmalu spet nevarnejši tekmec. Jesus bi lahko svojo ekipo spet popeljal v vodstvo, odlično je preigraval v kazenskem prostoru, vendar je gol rešil Virgil van Dijk, Sterling je dosegel gol, toda VAR je pokazal, da iz nedovoljenega položaja, potem ko na drugi strani poti v mrežo ni našel Salah, pa je Jesus zadel še zunanji del mreže.

Trenerja Jürgen Klopp in Pep Guardiola FOTO: Phil Noble/Reuters

V zadnjem delu tekme posebnega pritiska ni bilo ne z ene ne z druge strani, ekipi sta se nekako zadovoljili s točko ter dejstvom, da se bo mrtvi tek za prvaka nadaljeval. Rijad Mahrez pa bi vendarle lahko spremenil rezultat, s prostim strelom od daleč je najprej zatresel vratnico, nato pa je po protinapadu iz ugodnega položaja z lobom streljal čez gol.