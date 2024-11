Manchester City zabeležil četrti zaporedni poraz

Aktualni angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, so se znašli v krizi, v kakršni pod vodstvom Pepa Guardiole še niso bili. V 11. kolu angleške lige so zabeležili četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in po Bournemouthu drugi v angleškem prvenstvu. Z 2:1 jih je premagal Brighton, to pa predvsem po zaslugi odlične igre v drugem polčasu.

Po prvem polčasu so vodili gosti iz Manchestra. V 23. minuti so kaznovali napako domačih na sredini igrišča, Mateo Kovačić je prestregel nato pa natančno podal Erlingu Haalandu, ki je sam stekel pred vratarja Barta Verbruggena. Ta mu je prvi strel ubranil, toda žoga je še enkrat prišla do Norvežana, ki jo je poslal pod prečko.

Po prejetem golu so domači zagospodarili na igrišču, v drugem polčasu nizali priložnosti, po nekaj zapravljenih pa vendarle prišli do zasuka, za katerega sta najbolj zaslužna rezervista Joao Pedro in Matt O'Riley. Prvi se je v 78. minuti odlično znašel v kazenskem prostoru, nato pa pet minut pozneje še lepo zaposlil O'Rileyja, ki je mimo vratarja Edersona žogo poslal v mrežo.