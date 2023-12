Manchester City že v prvem polčasu tlakoval pot do lovorike

Svetovno klubsko prvenstvo, ki je potekalo v Savdski Arabiji, se je končalo s pričakovanim finalnim obračunom med Manchester Cityem in Fluminensejem, Angleži so Brazilce premagali s 4:0. Že v prvi minuti je brazilsko ekipo, ki še ni niti dobro pritekla na igrišče, presenetil Julian Alvarez, na 2:0 je z avtogolom v 27. minuti povišal Nino in nadaljevanje tekme je bila le še formalnost.

City je v drugem polčasu izkoristil še dolgo klop in slavil s 4:0, v zadnjih 20 minutah sta zadela Phil Foden in tik pred koncem še drugič Alvarez. Za zmago so meščani prejeli 4,6 milijona evrov, prvak južnoameriškega pokala libertadores Fluminense pa 3,7 milijona evrov. To je bil prvi naslov klubskega svetovnega prvaka za Manchester City.

Po tekmi so bile strasti zelo razgrete, v glavni vlogi pa (kot že tolikokrat) Felipe Melo. FOTO: Reuters

Tekmo za tretje mesto je dobil Al-Ahly, ki je s 4:2 premagal Urawa Reds. Na letošnjem turnirju so igrali še savdski Al-Ittihad, mehiški Leon in novozelandski Auckland City. To je bil zadnji turnir s sedmimi ekipami, leta 2025 bodo začeli razširjeno obliko tekmovanja z 32 ekipami pod okriljem Mednarodne nogometne zveze Fife. Nato bodo tekmovanja izvajali na štiri leta.

Manchester City - Fluminense 4:0 (2:0)

Stadion Sports City kralja Abdulaha, gledalcev 52.601, sodniki: Marciniak, Listkiewicz, Kupsik (vsi Poljska).

Strelci: 1:0 Alvarez (1.), 2:0 Nino (27./avtogol), 3:0 Foden (72.), 4:0 Alvarez (88.).

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones (od 74. Gvardiol), Ake (od 81. Bobb), Rodri (od 74. Akanji), Lewis (od 60. Kovačić), Grealish, Silva, Alvarez, Foden (od 81. Nunes).

Fluminense: Fabio, Xavier, Nino (od 74. Marlon), Felipe Melo (od 60. Barbosa), Marcelo (od 60. Alexsander), Andre, Martinelli, Arias, Ganso (od 60. Lima), Keno (od 46. Kennedy), Cano.

Rumeni kartoni: Marcelo, Alexsander, Kennedy.

Rdeči kartoni: /.