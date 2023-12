V finalu težko pričakovani dvoboj ManCity – Fluminense

Nogometaši angleškega Manchester Cityja so drugi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Savdski Arabiji. Letošnji zmagovalci evropske lige prvakov so na drugi polfinalni tekmi v Džedi pred 62.345 gledalci premagali japonsko Urawo Red Diamond s 3:0 (1:0). V finalu jih čaka obračun z brazilskim Fluminensejem.

Izbranci 52-letnega španskega stratega na klopi meščanov Pepa Guardiole so povedli v izdihljajih prvega polčasa po avtogolu Norvežana Mariusa Hoibraatna. Zmago angleških prvakov, ki na današnji tekmi niso mogli računati na poškodovanega norveškega golgeterja Erlinga Haalanda, sta med 52. in 59. minuto potrdila Hrvat Mateo Kovačić in Portugalec Bernardo Silva.

Fluminense je v ponedeljek premagal egiptovski Al Ahly z 2:0. Za zasedbo iz Ria de Janeira sta v drugem polčasu zadela Kolumbijec Jhon Arias in John Kennedy.

Bogata nagrada za zmagovalca

Tekma za tretje mesto med Al Ahlyjem in Urawo Red Diamond se bo v petek pričela ob 15.30, finalna med Manchester Cityjem in Fluminensejem pa ob 19. uri. Zmagovalec bo dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,85 milijona, petouvrščeni približno 930.000, sedmouvrščeni pa 465.000 evrov.

To bo zadnji turnir s sedmimi ekipami, leta 2025 bodo začeli razširjeno obliko tekmovanja z 32 ekipami. Nato bodo turnirje izvajali na štiri leta, vsakoletno pa bodo izvedli tako imenovani medcelinski pokal, v katerem se bo evropski klubski prvak meril z izzivalcem, najboljšim iz preostalih konfederacij.