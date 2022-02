Manchester United vztrajno pleza proti območju lige prvakov

Navijači Manchester Uniteda letos niso najbolj zadovoljni s predstavami svojih nogometašev, v zadnjem času pa se vendarle kaže napredek, tako da upajo, da so vendarle ujeli ritem. V 26. kolu angleške premier league so s 4:2 v gosteh premagali Leeds in se utrdili na četrtem mestu, ki še prinaša nastop v ligi prvakov 2022/23.

Pred West Hamom imajo štiri točke prednosti, prav tako pred Arsenalom, od katerega pa imajo kar tri tekme več. Za tretjeuvrščenim Chelseajem ob tekmi več zaostajajo štiri točke, za vodilnim, mestnim tekmecem Cityjem, pa 20.

Do zmage z golom Šveda v 88. minuti

United je v Leedsu z goloma kapetana Harryja Maguireja in Bruna Fernandesa po polčasu vodil z 2:0, a v nadaljevanju zašel v težave. Rodrigo in Raphinha sta izid izenačila, za olajšanje pa je nato v 70. minuti poskrbel Fred. Švedski rezervist Anthony Elanga je zmago potrdil v 88. minuti.