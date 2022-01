ManCity nadaljuje pohod k novi lovoriki

Nogometaši Manchester Cityja so naredili še en korak proti naslovu prvaka v angleški ligi, potem ko so v 21. krogu na gostovanju po zasuku premagali Arsenal z 2:1. Odločilni gol je v 93. minuti dosegel Rodri. To je bila enajsta zaporedna zmaga ekipe Pepa Guardiole, na drugi strani pa je Arsenal končal niz štirih zmag.

Manchester City ima zdaj na vrhu lestvice 53 točk, kar 11 več od drugouvrščenega Chelseaja, ki pa ima tekmo manj. Liverpool je tretji z 12 točkami zaostanka, ima pa dve tekmi manj. Arsenal na četrtem mestu za Cityjem zaostaja že 18 točk.

Tottenham se je Arsenalu približal na dve točki, potem ko je v gosteh z 1:0 ugnal Watford, edini gol je 96. minuti dosegel Davinson Sanchez. Med Arsenalom in Tottenhamom pa je na lestvici West Ham, ki je tokrat v gosteh premagal Crystal Palace s 3:2. Gosti so vse tri gole dosegli v prvem polčasu, dva je prispeval Manuel Lanzini - enega z bele pike.

V nedeljo bodo tekme Brentford - Aston Villa, Everton - Brighton, Leeds - Burnley in Chelsea - Liverpool, pri čemer slednjega zaradi suma na covid-19 ne bo vodil Jürgen Klopp. V ponedeljek bosta igrala še Manchester United in Wolverhampton.