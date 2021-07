Maracana, prihajamo: vratar Martinez ponesel Argentino do finala

Z razpletom zadovoljni tudi domačini

Stadion Maracana v Riu do Janeiru bo gostil sanjski finale južnoameriškega nogometnega prvenstva. Braziliji se je davi v finalu pridružila še Argentina z, ki je na stadionu Mane Garrincha v Brasilii po streljanju enajstmetrovk premagala Kolumbijo.Argentinci so povedli že v sedmi minuti, ko je po lepi podaji Messija zadel nogometaš milanskega InterjaV 61. minuti je za Kolumbijo, ki nastopa brez zvezdnika, zadel nogometaš Porta. Junak tekme pa je postal vratar Argentine, ki je ubranil kar tri enajstmetrovke.Kolumbija in Argentina sta serijo strelov z bele pike začela zanesljivo, zadela sta prva zvezdnika ekipe Messi in, nato pa je s svojim »šovom« začel Martinez, ki je ustavilinje sicer v drugem krogu tako kot Sanchez zapravil svoj poskus, tako da je Kolumbija ostajala v igri, sploh ko je skupaj z Martinezom zadel še, toda nato je zgrešil šein tekme je bilo s tem konec.Brazilski navijači so s tem vendarle dočakali sanjski finale 10. julija, ko bo Brazilija na domačem štadionu Maracana prav proti večnim tekmecem iz Argentine branila naslov. Gostitelji bodo tudi veliki favoriti, saj je v napadu vse bolj nevaren, obenem pa forme niso potrdili le na južnoameriškem prvenstvu, ampak tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer so na šestih tekmah dosegli pest zmag. Prav ta finale so si želeli tudi nogometaši.»Želim si Argentino in navijam za njih. Tam imam prijatelje, a zmagovalec finala bo Brazilija,« je že po polfinalu s Perujem (1:0) povedal Neymar. Na drugi strani bo Messi, ki upa, da Argentini lahko priigra prvi naslov v tem tekmovanju po letu 1993, sebi pa prvi reprezentančni veliki naslov v karieri.