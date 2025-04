Maradona je bil odličen, Messi gospod, a Pele je bil človek srca

Njegov predhodnik je ljubil Mozarta, a strast papeža Frančiška je bil nogomet, zanj najlepša igra in tudi način za izobraževanje in širjenje miru po svetu. Od argentinskih rojakov Lionela Messija in pokojnega Diega Maradone do Zlatana Ibrahimovića je Frančišek v Vatikanu sprejel največje zvezdnike nogometa, ki so podpisali na desetine majic in žog.

Papež Frančišek je pogosto pripovedoval, kako se je kot mlad fant na ulicah Buenos Airesa igral z žogo iz cunj, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Čeprav je priznal, da »ni med najboljšimi« in da »je imel dve levi nogi«, je pogosto igral tudi na vratarskem položaju, kar je bil po njegovih besedah dober način za učenje odzivanja na »nevarnosti, ki bi lahko prišle od koder koli«.

Njegova ljubezen do nogometa je bila neločljiva od njegove zvestobe klubu San Lorenzo iz Buenos Airesa, kamor je hodil gledat tekme z očetom in bratoma.

»To je bil romantičen nogomet,« se je rad spominjal.

Svoje članstvo v klubu je ohranil tudi po tem, ko je postal papež – in v domovini povzročil manjše razburjenje, ko je prejel člansko izkaznico tekmecev Boca Juniors kot del vatikanskega izobraževalnega partnerstva.

Frančišek je bil ves čas na tekočem z napredkom matičnega kluba po zaslugi enega od vatikanskih švicarskih gardistov, ki mu je na mizi redno puščal rezultate in ligaške razpredelnice.

Nogomet njegovi navijači pogosto primerjajo z religijo, so zapisali pri AFP, Frančišek pa je imel med potovanji v tujino pogosto številne velikanske maše prav na nogometnih stadionih.

Francoski škof Emmanuel Gobilliard, vatikanski delegat za olimpijske igre leta 2024 v Parizu, je dejal, da papež razume ključno vlogo nogometa.

»Ali ste amaterski ali profesionalni nogometaš ali ga radi gledate na televiziji, ni razlike: ta šport je del življenja ljudi,« je dejal za AFP.

Frančišek, argentinski jezuit, je nogomet kljub denarju in korupciji videl tudi kot način širjenja miru in izobraževanja.

Jorge Mario Bergoglio, papež Frančišek, je bil v domovini navijač San Lorenza. FOTO: Handout Reuters Pictures

Leta 2014 je olimpijski stadion v Rimu na njegovo pobudo gostil »medversko« tekmo za mir.

»Mnogi pravijo, da je nogomet najlepša igra na svetu. Tudi jaz tako mislim,« je leta 2019 izjavil Frančišek, ki je že leta 2013, ko je nagovarjal italijansko in argentinsko moštvo, spomnil igralce na njihovo »družbeno odgovornost« in jih posvaril pred ekscesi v profesionalnem nogometu.

Papeževa ljubezen do igre je navdihnila tudi prizor v Netflixovi uspešnici Dva papeža, v katerem nekdanji papež Benedikt XVI. in takratni kardinal Jorge Bergoglio gledata finale svetovnega prvenstva 2014 med njunima državama, Nemčijo in Argentino.

Šlo je za čisto fikcijo, saj je bodoči papež Frančišek leta 1990 – ko je takratna Zahodna Nemčija premagala Argentino v finalu mundiala v Italiji – opustil gledanje televizije, medtem ko je imel njegov predhodnik raje klasično glasbo in branje.

Frančišek nikoli ni omenil svetovnega prvenstva leta 1978 v Argentini, ki je potekalo sredi diktature. Celotno poglavje v svoji avtobiografiji iz leta 2024 pa je posvetil Maradoni, čigar zloglasni gol z »božjo roko« je Argentini pomagal premagati Anglijo v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986.

»Ko sem pred nekaj leti kot papež sprejel Maradono v Vatikanu, sem ga v šali vprašal: 'Torej, katera je kriva roka?',« je dejal lani.

Medtem ko je svojo navezanost na San Lorenzo nosil na rokavu, se je sicer poskušal izogniti podpori kakšnemu drugemu klubu ali reprezentanci. Leta 2022 je pred finalom SP med Francijo in Argentino v Katarju zmagovalca pozval, naj zmago proslavi s »ponižnostjo«.

In ko so papeža nekoč vprašali, kdo je zanj največji igralec v zgodovini, Maradona ali Lionel Messi, je papež odgovoril drugače.

»Maradona je bil kot igralec odličen. Toda kot moški mu ni uspelo,« je dejal Frančišek, pri čemer je imel v mislih desetletja boja argentinskega nogometnega zvezdnika z odvisnostjo od kokaina in alkohola.

Messija pa je označil za »gospoda«, a dodal, da bi sam izbral tretjega, Brazilca Peleja, ki je bil zanj »človek srca«.