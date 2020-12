Camoranesi slavljencu vbrizgal mladostni napoj

Olimpijo je pred spodrsljajem rešil branilec Goran Milović, ki je bil najspretnejši pred sežanskimi vrati. FOTO: Leon Vidic/Delo



Predsednik besen kot ris

Gregor Sorčan je v Murski Soboti preprečil poraz Domžal. FOTO: Reuters



Mauro Camoranesi oživel vitalnega starčka

Gordan Petrić (levo) ni imel čarobne paličice. FOTO: Twitter/ND Gorica

Sežanci oškodovani, Sobočane ustavil Gregor Sorčan



Prišel kot rešitelj, odšel kot poraženec

Enajsterica

Strelci: 0:1 – Vrhovec (Repas, 21), 1:1 – Vršič (67), 1:2 – Repas (86); streli: 9:19; na vrata: 4:6; posest žoge v %: 43:57; koti: 6:4; prekrški: 12:17; menjave: Jelić Balta-Pejić (46, 6), Stevanović-Knežević (46, 5,5), Barišič-Spinelli (71, 6), Dodlek-Krajnović (90, –); Kronaveter-Mlakar (80, 7), Požeg Vancaš-Uskoković (80, –), Cretu-Dervišević (86, –), Matko-Mešanović (89, –); rumeni kartoni: Žužek (14), Rajčević (40), Pejić (78), Jozinović (90); Požeg Vancaš (28).



Olimpija : CB24 Tabor 2:1 (1:0)



Štadion Stožice, sodnik Bojan Mertik (Odranci) 5.

Strelec: 1:0 – Kvesić (Ivanović, 22.), 1:1 – Rovas (Nemanić, 51.), 2:1 – Milović (89); Olimpija: Frelih 7, Andrejašič 6 (od 58. Fink 6,5), Milović 7,5, Perković 6, Pavlović 6, Elšnik 6,5, Caimacov 6, Kvesić 7,5 (od 80. Vukušić 6), Marin 6 (od 80. Močinić 6), Ivanović 6,5 (od 90. Bosić –), Vombergar 6, trener: Dino Skender 6; CB24 Tabor: Rener 7, Ristić 6,5, Nemanić 7, Briški 6,5, Salkić 6,5, Sever 6,5, Makoumbou 6,5, Aliaj 6 (od 63. Doukoure 6), Rovas 67 (od 63. Ndzengue 6), Babić 6, Aldair 6,5 (od 63. Stančič 6), trener: Goran Stanković 6; streli: 9:9; na vrata: 4:4; posest žoge v %: 54:46; koti: 6:6; prekrški: 14:12.



Mura : Domžale



Štadion Fazanerija, sodnik Slavko Vinčić (Maribor) 7.

Strelca: 1:0 – Kouter (Horvat, 17), 1:1 – Kolobarić (Žinič, 84); Mura: Zalokar 6,5, Travner 6, Gorenc 6, Lovrić 6, Karničnik 6, Horvat 6,5, Kouter 6,5, Bobičanec 6,5, Filipović 6 (od 76. Marič –), Kous 6 (od 88. Pucko –), K. Cipot 6 (od 81. Žižek –), trener: Ante Šimundža 6; Domžale: Sorčan 7,5, Sikošek 6, Šoštarič Karič 6, Vuklišević 6, Urbančič 5,5 (od 60. Pišek 6), Adamov 6 (od 73. Žinič 6,5), Husmani 6, Svetlin 6 (od 60. Kolobarić 6,5), Ibričić 6, Mujan 5,5 (od 60. Jakupović 6), Podlogar 6 (od 86. Černe –), trener: Dejan Đuranović 6,5; streli: 18:4; na vrata: 11:3; posest žoge v %: 50:50; koti: 10:11; prekrški: 11:15.



Gorica : Celje 0:2 (0:1)



Športni park, sodnik Dragoslav Perić (Kranj) 6,5.

Strelca: 0:1 – Dangubić (Novak, 11), 0:2 – Kuzmanović (Brecl, 50); Gorica: Likar 5.5, Bjelica 5,5 Mevlja 5,5, Tomiček 5,5, Paljk 5 (od 54. Oyewusi 5), Nkama 5,5 (od 76. Begić –), Cvijanović 5, Širok 5, Marinič – (od 22. Itrak 5), Colley 4,5, Velikonja 5,5, trener: Gordan Petrić 5; Celje: Rozman 7,5, Kadušić 6, Stojinović 7, Zaletel 6,5, Brecl 7, Benedičič 6, Vrbanec 6 (od 85. Pungaršek –), Kuzmanović 6,5 (od 90. Kljun –), Novak 7 (od 69. Šporn –), Božić 6,5 (od 69. Bezjak –), Dangubić 7 (od 90. Rorič –), trener: Dušan Kosić 6,5; streli: 10:10; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 54:46; koti: 5:7; prekrški: 16:14.



Aluminij : Bravo 1:1 (0:0)



Štadion v športnem parku Kidričevo, sodnik Roberto Ponis (Koper) 7.

Strelca: 1:0 – Flakus Bosilj (Azemović, 66), 1:1 – Kidrič (Nukić, 82); Aluminij: Janžekovič 6,5, Jakšič 6, Azemović 6,5, Pantalon 6, Ploj 6, Kim 6 (od 77. Krefl –), Čermak 6,5, Matjašič 6, Prša 5,5, Flakus Bosilj 6 (od 90. Maletić –), Klepač 6 (od 76. Pečnik –), trener: Oskar Drobne 6; Bravo: Vekić 6,5, Drkušić 5,5, Žinko 6, Brekalo 6, Kurtović 6, Maher 6 (od 81. Žugelj –), Ogrinec 6 (od 74. Šego –), Španring 6, Kramarič 5,5, Nukić 6, 5(od 87. Agboji –), Kidrič 6,5, trener: Dejan Grabić 6; streli: 10:9; na vrata: 6:5; posest žoge v %: 51:49; koti: 3:7; prekrški: 16:17.



Vrstni red strelcev: 8 – Mulahusejnović, Ivanović, 7 – Kolobarić, 6 – Vombergar, Matko, Kronaveter; podajalci: 6 – Vršič, 5 – Repas, 4 – Nukić, Caimacov.



Pari 18. kola: Bravo – Olimpija (15. t. m.), CB24 Tabor – Gorica, Celje – Koper, Domžale – Aluminij (vsi 16. t. m.), Maribor – Mura (17. t. m.).



le še korak od jesenskeS prvo zmago v derbijih te sezone, privlačno predstavo skozi vso tekmo in najboljšo v prvih 45 minutah 17. kola 1. SNL je Maribor na koprski Bonifiki naredil velik korak k jesenskemu naslovu prvaka. Olimpija je z zvrhano mero sreče v zadnjih minutah strla odpor žilavih in neugodnih Sežancev, Mura pa po včerajšnji edini tekmi kola in razpletu brez zmagovalca z Domžalami ne diha več za ovratnik vijoličnim, pri katerih bo v 18. kolu gostovala v četrtek. Tega bosta že v torkovem mestnem derbiju odprla Bravo in Olimpija.Bravo, Maribor, pohvale Kopru in mojstrovini. Gol iz prostega strela z roba kazenskega prostora je bil spektakularen in vreden čestitk, toda za Koprčane ni bil dovolj. Mariborčani bi lahko do vrha napolnili koprsko mrežo v prvih 45 minutah, a so dosegli le en gol.Po lepem zadetkuje bil odziv Koprčanov v drugem polčasu takšen, kot se je spodobil za kandidata za prvaka. A na koncu je bilzmagovalec trenerskega dvoboja. Če ječakal na menjave in je tako ujezil prvega moža kluba, da mu je po tekmi »navil ušesa«, je Argentinec po šahovsko povlekel matne poteze. V igro je poslal rekonvalescentain presenetljivo, s čimer je Maribor prešel s postavitve 4-3-3 na 3-5-2.Nagrada je prišla v obliki zmagovitega gola najboljšega posameznika na tekmi. Domžalčan je – potem ko mu je žoga prišla na noge po posredovanju domačega kapetana– dosegel gol s strelom s 15 m, ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo. Repas, ki se pod Camoranesijevo taktirko uveljavlja v enega od najvznemirljivejših zveznih igralcev, kakršnega ne premore niti slovenska reprezentanca, je bil vpleten v vse gole. Vrhovcu je podal, za Vršičevega pa je naredil tudi prekršek.»Odigrali smo najboljši prvi polčas, bil je zelo dinamičen in kakovosten,« se je smejalo tudi Camoranesiju ob hitri in kombinatorni igri v prvem polčasu, ki je bila nekaj posebnega za 60-letnika z Mladinske ulice (NK Maribor), vitalnega slavljenca z močnim in skoraj edinstvenim pridihom slovenskih nogometašev v 1. SNL. Predvsem pa je bila predobra za sicer vztrajnega, toda starejšega stoletnika. Letos namreč na Koprskem slavijo že sto let nogometa.A če je bil mariborski moštveni odziv takšen, kot si ga želi vsak trener, koprskega v končnici ni bilo. Srebrniču je zmanjkalo časa, zaradi česar bo morda tudi ob službo.»Potem ko smo se preveč trošili v teku in so bile podaje nenatančne, je bil naš odziv v drugem polčasu dober. Drugi gol smo prejeli nesrečno, po odbitku, ampak to je nogomet,« je poskušal biti umirjen in realen Bric, ki se bo težko izvlekel iz kočljivega položaja, če ne bo Koper v zadnjih dveh tekmah iztržil vsaj štirih točk.Koper je bil po zmagi v Stožicah v 12. kolu najbližji zasledovalec Maribora, v naslednjih šestih tekmah pa je osvojil sedem točk in za toliko zdaj tudi zaostaja za vodilnimi vijoličnimi.Iz še enega neprijetnega objema Sežancev se je dobesedno iztrgala Olimpija. Toda akcija, po kateri je v 89. minuti gol za 2:1 dosegel, je razburila gostujoči tabor, ki je bil prepričan, da so vratarjaovirali s prekrškom. Sporne odločitve glavnega sodnika, povečini v Olimpijino korist, so Sežance jezile od prve do zadnje minute.Razočarani so tudi pri Muri. Proti Domžalčanom so imeli v rokah in nogah vse za zmago. Vodstvo z 1:0, igro, ki je obetala še gol ali dva, toda v domžalskih vratih se je v drugem polčasu »strgalo«. Ubranil je tri, štiri izjemne priložnosti, s čimer je obdržal svoje moštvo v igri. Ko je trenerposlal v igro najboljšega strelca, je koleguzadal še protiudarec. Kolobarić je podajiiz bližine premagal soboškega vratarjaGorici ne gre in ne gre. Po porazu proti Celju jeponudil odstop (»Morda sem krivec tudi jaz,« je med drugim razmišljal po tekmi) in je tudi postal že drugi nekdanji trener Gorice v tej sezoni. Srb je nasledilin je okrepljeno zasedbo, v katero so se vrniliin, vodil na 13 tekmah ter osvojil 10 točk. Na zadnjih dveh tekmah bo moštvo vodil