Maribor iz Jerevana še v celjski pekel

Maribor je uspešno začel sezono. Dve minimalni zmagi v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo goloma novincev v članskem moštvu Nina Žuglja v Ljudskem vrtu in Danijela Šturma v Jerevanu sta raztegnila nasmehe v mariborskem moštvu. Trener Simon Rožman je bil zadovoljen.



»Čestitke igralcem in zahvala navijačem. Prvi polčas ni bil najboljši, nismo imeli takšnega nadzora, kot smo si želeli. Med odmorom smo se zbrali, umirili in se vrnili na igrišče na precej višji ravni. Pričakovali smo dvoboj s fizično ekipo, kar smo videli že v Mariboru, a ko potegnemo črto, smo zabeležili dve lepi zmagi. Veseli, da smo mrežo ohranili nedotaknjeno, nedvomno pa je v naši igri še dovolj prostora za napredek,« je trener oceni gostovanje, za katerega so se v vijoličnem taboru skrbno pripravili.



»Mnogi so bili prvič na evropskem gostovanju, posameznikom manjka izkušenj. Ko pogledamo druge ekipe, kaj so tukaj doživele proti armenskim predstavnikom, je to velika zmaga za nas in za slovenski nogomet.«



Rožman se je zahvalil igralcem. »Pohvala Danijelu in vsem ostalim za trud. Tisti, ki so igrali in tistim, ki so bili del moštva. Postavljamo temelje nove zgodbe, ustvarjamo pozitivno ozračje, fantje pa so željni igranja in dokazovanja, kar je bil naš namen v začetku sezone,« je za klubsko spletno stran razmišljal 38-Štorčan.



Mariborčane čakajo peklenski dnevi z nedeljskim prvenstvenim derbijem v Celju in četrtkovim gostovanjem na Švedskem pri Hammarbyju.



»Najprej Celje. Časa bo malo, a še vedno dovolj za temeljito analizo. Pogledati moramo, kje izboljšati svoje zadeve, kako se pripraviti na nasprotnika in gremo na Švedsko po ugoden rezultat,« je poudaril Simon Rožman in moštvo že preusmeril k otvoritvi ligaškega tekmovanja.



Maribor se bo iz Armenije vrnil danes popoldan.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: