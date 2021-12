Maribor ima najmanj točk in najslabšo razliko v golih

V nadaljevanju preberite:

Dramatičen razplet enega najboljših derbijev v sezoni na Bonifiki med Koprom in Muro, ki so ga začinili goli, preobrati, srhljivka v končnici, sodniške napake, trenerske taktične bitke, je bil vrhunec letošnjega zadnjega dejanja v 1. SNL. Na prvi štartni položaj za spomladansko nadaljevanje je neodločen izid (2:2) nekoliko presenetljivo potisnil Maribor, ki je kljub težavam izpeljal sanjsko jesen in v slogu nepisanega pravila, po katerem se lovorike osvajajo v tekmah z malimi.