Maribor padel že na prvem psihološkem izpitu

Dve koli pred koncem sezone se je zgodilo, kar so nekateri napovedovali že prej: da Maribor ne igra tako prepričljivo, kot kaže njegov položaj na lestvici 1. SNL in da bi lahko prej ali slej nekje naletel na »mino«. Zgodilo se je v Spodnji Šiški, ki Štajercem tradicionalno ustreza, toda nazadnje jim je spodrsnilo in Bravo je v generalki za sredin pokalni spopad s Koprom zasluženo matiral dotlej vodilne Mariborčane. S tem je osrečil prav svojega tekmeca v finalu pokala, ki se mu nasmiha prvi naslov prvaka po šampionski sezoni 2009/10.