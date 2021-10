Maribor ostaja za Olimpijo in brez recepta za zmago v LV

Savo Milošević je odlično pripravil moštvo in vodil derbi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Radovan Karanović je na trenerskem stolčku Maribora enkrat zmagal in dvakrat iztržil neodločeno. FOTO: Tadej Regent

Olimpija je v velikem derbiju podaljšala niz tekem brez poraza v Ljudskem vrtu na osem. V 50. derbiju po njeni uvrstitvi v 1. SNL je imela v sodnikovem dodatku zaključno žogo za zmago, Maribor le nekaj minut prej. Osmoljenca sta bilapri zeleno-belih inpri vijoličnih, ki je rešil Olimpijo, saj ga je žoga na poti v mrežo zadela.Dvoboj pred 6600 gledalci je ponudil več od pričakovanj, razplet pa je bil kar realen. Maribor na lestvici zaostaja za Olimpijo za dve točki, 18:20.Kako pa sta ga videla oba trenerja, gostujočiin domači»Izid je realen. Morda smo bili za odtenek boljši, za gol nismo bili dovolj zbrani. Točko smo si zaslužili, borba je bila fenomenalna. Igrali smo z veliko otroki in zmaga ne bi bila nezaslužena. Toda tudi Maribor je zapravil svoje priložnosti,« je ocenil gostujoči trener Milošević, ki je odlično pripravil moštvo in vodil tekmo, v kateri je Olimpija igrala brez svojih najboljših strelcevinDomači v. d. trenerja Karanović tudi ni bil razočaran, a je priznal, da je pričakoval zmago.»Če sem iskren, pričakoval sem zmago. Odlično smo odprli tekmo in si pripravili tri priložnosti, ob koncu imeli veliko priložnost, a hkrati smo bili tudi srečni,« je pošteno povedal trener, ki je o svoji prihodnosti povedal takole: »Treninge bom vodil.«Vprašanju o svoji prihodnosti na Olimpijini klopi po prihodu novih upraviteljev se ni izognil niti Milošević. Odgovoril pa je odločno in jasno.»Nisem imel časa za ukvarjanje s tem in se tudi ne bom ukvarjal. Moj posel je trening, delo z moštvom.«Po tem, kako je oslabljena Olimpija izpeljala veliki derbi in kako se uveljavljajo mladi igralci, si morda zasluži obstanek na trenerskem stolčku.