Mariborčane bi zadovoljila tudi minimalna zmaga brez sijaja

Drugo kolo 1. SNL so odprli v Domžalah, kjer so Radomljani gostili Celjane (1:1; Jazbec 90; Matić 53). Glavno šele pride. Bridko je bilo soočenje slovenske četverice v kvalifikacijah za ligo prvakov in konferenčno ligo. Tekmovanje na dveh frontah je zahtevno.

Posebej za slovenske prvake Mariborčane, ki v Evropi igrajo obrambno, v 1. SNL naj bi napadalno. V 2. kolu bodo gostili Gorico (sobota, 20.15). Kako se bodo povratnikov med najboljše lotili v vijoličnem strokovnem štabu, izkušenejšem za zaušnico Radomljanov? To je uganka tudi za domače navijače, ki so se proti Šerifu prepričali o kakovostni razliki med slovenskim in moldavskim prvakom.

Mariborčani so bili v sanjskem desetletju mojstri taktičnih preobrazb, med žrtvami so bili prav Goričani. Doma ali v Ljudskem vrtu so prejemali po šest, pet, štiri gole. A mariborskega trenerja Radovana Karanovića bi zadovoljila tudi minimalna zmaga brez sijaja.

Podobno kot za Štajerce velja za Olimpijo in Muro

Podobno velja za Olimpijo in Muro. Prva je v Romuniji ob nemoči nesrečno izgubila, a še bolj neprijetno bo gostovanje v Sežani (nedelja, 17.30). To lahko prinese nov pozitiven kamenček v sestavljanju še raztresenega klubskega mozaika na vseh ravneh. Trener Albert Riera si ne bi mogel zamisliti boljšega začetka samostojne kariere, če bo preživel vse neprijetnosti. Vprašanje časa je, kdaj bo Olimpija začela plačevati davek za neurejenost tudi na igrišču, na katerem igrajo tudi posamezniki zelo vprašljive kakovosti.

Mura je v Dublinu preživela bojevniški udar Ircev, a je še daleč od napredovanja. In tudi ni blizu prve prvenstvene zmage. Domžalčani (nedelja 20.15) vedo, da imajo v nogah več goriva in moči. Le manj znanja.