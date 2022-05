Velika anketa razkrila: Mariborčani imajo vse v svojih nogah

V nadaljevanju preberite:

Še 270 minut loči Mariborčane do 16. šampionske zvezdice ali Koprčane do druge, zanje prve po letu 2010. Štajerci imajo najtesnejšo točkovno prednost pred Primorci, a tudi boljši izkupiček v medsebojnih tekmah, toda veliko zahtevnejšo tekmo v zadnjem kolu. In komu so dali prednost slovenski nogometni strokovnjaki, ki so tehatli, ali točka prednosti Mariborčane postavlja v vlogo favoritov ali pa so Koprčani zaradi na papirju lažjega sporeda bliže drugemu naslove slovenskega prvaka?