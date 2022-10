Mariborčani na Goriškem po starem in čakajo le še na Joja

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Maribora so se vrnili v bitko za vrh, toda od vodilne Olimpije so še precej daleč. V Novi Gorici so opravili nalogo v prvih 45 minutah in napovedali peklenski oktober. Najprej se bodo v soboto v Ljudskem vrtu pomerili s Koprčani, ki so rezultatsko zanesljivo odpravili Bravo, nato bodo gostovali v Stožicah, gostili Domžalčane in odšli v Celje.

Mariborski nedeljski uvod v teden velikega poka in pričakovane prvenstvene revolucije z vrnitvijo Josipa Iličića v slovensko ligo je potrdil, da so se razmere pod taktirko trenerja Damirja Krznarja stabilizirale. Iličićeva vrnitev ni več vprašljiva, vprašanje je le, kdaj se bo iz Mladinske ulice zakadil beli dim, ki bo oznanil novo poglavje vijoličnih. V njem se Iličić po besedah iz kroga njegovih prijateljev ne vidi le kot »blagovna znamka«, temveč tudi kot pravi nogometni virtuoz, ki bo tekmovalen in odgovoren za igro, šov, zmage in gole. Tudi vrnitve v reprezentanco ni odpisal.