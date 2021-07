Mariborčani na Švedskem, skupni imenovalec Ermin Šiljak

Ermin Šiljak (v zelenih hlačkah) med proslavljanjem naslova švedskega prvaka.

Nogometašečaka danes (18.45) v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo zahtevna misija – švedski. Včeraj dopoldne je poletelo v Stockholm 24 štajerskih igralcev, v moštvu pa je – v primerjavi s prejšnjim gostovanjem – tudiZanimivo, Hammarby in Maribor povezuje nekdaj odlični slovenski napadalec. Ljubljančan je namreč leta 2001 igral prav za Hammarby v sezoni, ko je klub osvojil svoj edini naslov švedskega prvaka. Prišel je ob koncu leta – sezona je trajala od pomladi do decembra – in v nekaj mesecih močno opozoril nase, nanizal je pet podaj za gol in požel pohvale Švedov.Po tem je Šiljak nekaj časa treniral prav z Mariborom pod vodstvom trenerja, toda na klic Panioniosa je odšel v Grčijo in ni podpisal za Štajerce. Mimogrede, sedanji trener Hammarbyjaje bil dve leti pomočnik, ki je posredoval pri– solastniku Hammarbyja –, da vzame za trenerja prav Milojevića.