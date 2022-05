Olimpija udarila: Ognjen Mudrinski iz Fazanerije v Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Na Bonifiki so Radomljani v zadnji tekmi 35. kola 1. SNL presenetili sveže pokalne prvake Koprčane, ki so pred lepo napolnjenimi tribunami podlegli pritisku. Igralsko kariero je pred domačimi navijači z grenkobo sklenil kapetan Ivica Guberac. Prvoligaška bitka za naslov prvaka kljub novem preobratu na lestvici še zdaleč ni odločena. Vijolični s točko prednosti v nedeljo gostujejo v Fazaneriji, kjer so nazadnje premagali Muro 26. februarja leta 2020, v zadnjih petih medsebojnih tekmah pa so Prekmurci neporaženi. Edina prednost vijoličnih je, da sami odločajo o svoji usodi. Če bo Koper v Spodnji Šiški premagal Bravo, bo moral osvojiti Fazanerijo. V bitko za prvaka so se vpletle tudi zakulisne dejavnosti. Olimpija je presenetila z dogovorom s prvim strelcem Ognjenom Mudrinski, ki pa ga do selitve v Ljubljano čaka še ena podrobnost.